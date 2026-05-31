В Перу прошел марш против кандидатки в президенты от правых сил
Сотни людей прошли маршем по улицам перуанской столицы Лимы в знак протеста против кандидатки в президенты от правых сил Кейко Фухимори. Акция прошла за восемь дней до второго тура выборов. Демонстрации прошли также в городах Арекипа и Уанкайо, сообщает AFP.
Протестный марш начался на площади Сан-Мартин, пересек исторический центр города и прошел мимо здания Конгресса. Участники скандировали «Кейко, вон!» и «Фухимори — никогда больше!», держа в руках плакаты с лозунгами против самой кандидатки и ее покойного отца, экс-президента страны Альберто Фухимори. Впереди основной колонны шли родственники людей, которые стали жертвами нарушений прав человека во время президентства старшего Фухимори в 1990—2000 годах.
Ожидается, что второй тур голосования 7 июня будет таким же напряженным, как и голосование 2021 года, в котором также участвовали дочь Фухимори и представитель левых Педро Кастильо, который победил на выборах, но был отстранен от должности в декабре 2022 года.
В первом туре голосования 12 апреля за пост президента боролись рекордные 35 кандидатов. Кейко Фухимори в итоге набрала 17,1%. У второго претендента, представителя левых сил Педро Санчеса, 12%.
Кейко Фухимори, дочь бывшего президента Перу Альберто Фухимори, является кандидатом от правоцентристской партии «Народная сила» и уже трижды баллотировалась на высший пост, но каждый раз безуспешно. Ее отец, Альберто Фухимори, управлял Перу с 1990 по 2000 год и известен противоречивыми методами правления, которые включали экономические преобразования «железной рукой» и борьбу с повстанческими группировками. В то же время он был осужден за коррупцию, злоупотребление властью, репрессии, организацию «эскадронов смерти» и незаконное прослушивание телефонных переговоров. Несмотря на это, часть перуанского общества, особенно среди людей старше 40 лет и представителей среднего класса, до сих пор считает его самым эффективным президентом страны.
Политическая система Перу крайне нестабильна: с 2018 года в стране сменилось восемь президентов из-за импичмента, отставки или уголовного преследования, часто связанного с коррупционными скандалами. Разочарование избирателей в политической элите и отсутствие решения таких проблем, как коррупция и преступность, привели к тому, что в апреле 2026 года на президентских выборах было зарегистрировано рекордное количество кандидатов — 35. При этом многие перуанцы считают, что «сильный лидер» является необходимым для решения накопившихся проблем.