В Перу прошел марш против кандидатки в президенты от правых сил

Сотни людей прошли маршем по улицам перуанской столицы Лимы в знак протеста против кандидатки в президенты от правых сил Кейко Фухимори. Акция прошла за восемь дней до второго тура выборов. Демонстрации прошли также в городах Арекипа и Уанкайо, сообщает AFP.

Протестный марш начался на площади Сан-Мартин, пересек исторический центр города и прошел мимо здания Конгресса. Участники скандировали «Кейко, вон!» и «Фухимори — никогда больше!», держа в руках плакаты с лозунгами против самой кандидатки и ее покойного отца, экс-президента страны Альберто Фухимори. Впереди основной колонны шли родственники людей, которые стали жертвами нарушений прав человека во время президентства старшего Фухимори в 1990—2000 годах.

Ожидается, что второй тур голосования 7 июня будет таким же напряженным, как и голосование 2021 года, в котором также участвовали дочь Фухимори и представитель левых Педро Кастильо, который победил на выборах, но был отстранен от должности в декабре 2022 года.

В первом туре голосования 12 апреля за пост президента боролись рекордные 35 кандидатов. Кейко Фухимори в итоге набрала 17,1%. У второго претендента, представителя левых сил Педро Санчеса, 12%.

Эрнест Филипповский