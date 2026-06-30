Ювелиры смягчили позицию властей по продаже выращенных бриллиантов
Ассоциация ювелиров сообщила о договоренности с Минфином, согласно которой изделия из искусственных камней, поступившие в оборот до 1 сентября 2026 года, разрешено продавать по старым правилам без замены бирок. В организации уточнили, что достигнутые решения закрепят в разъясняющих документах к постановлению правительства.
Ювелирные компании получат возможность формировать товарные запасы за счет импорта продукции с искусственными вставками перед изменением правил маркировки и наименований. Эксперты отмечают, что это стандартная практика переходного периода, она аналогична действиям производителей алкоголя при повышении акцизов. Риска существенного наращивания производства на фоне изменений представители Минфина не видят.
Новые требования ограничивают использование термина «бриллиант» для выращенных в лаборатории камней и обязывают указывать вес только в граммах без ссылки на караты или иные характеристики природных образцов. В Ассоциации ювелиров считают, что вымывание товарных остатков изделий с выращенными бриллиантами произойдет за год.
Подробнее — в материале «Ъ» «Камни вырастили отсрочку».
Новые правила, ограничивающие использование термина «бриллиант» для лабораторно выращенных камней и обязывающие указывать их вес только в граммах, вступили в силу 1 сентября 2026 года. Их цель — защитить потребителей и исключить смешивание разных ценовых категорий изделий. В Минфине считают, что нововведения сделают более понятной разницу между натуральными и синтетическими камнями.
Ранее «585 Золотой» и другие участники рынка обращались в Минфин с просьбой привлечь ретейлеров к обсуждению нового порядка, опасаясь значительных издержек из-за необходимости «перебиркования» готовых изделий. В свою очередь, алмазодобывающая компания АЛРОСА поддерживает изменения, считая, что они соответствуют международной практике сертификации.
Регулирование рынка искусственных бриллиантов может быть направлено и на поддержку производителей природных алмазов, так как их глобальные продажи находились под давлением. Несмотря на новые правила, некоторые эксперты и представители ювелирных компаний ожидают, что спрос на выращенные бриллианты останется высоким из-за их более низкой стоимости по сравнению с крупными природными камнями.