Ювелиры смягчили позицию властей по продаже выращенных бриллиантов

Ассоциация ювелиров сообщила о договоренности с Минфином, согласно которой изделия из искусственных камней, поступившие в оборот до 1 сентября 2026 года, разрешено продавать по старым правилам без замены бирок. В организации уточнили, что достигнутые решения закрепят в разъясняющих документах к постановлению правительства.

Ювелирные компании получат возможность формировать товарные запасы за счет импорта продукции с искусственными вставками перед изменением правил маркировки и наименований. Эксперты отмечают, что это стандартная практика переходного периода, она аналогична действиям производителей алкоголя при повышении акцизов. Риска существенного наращивания производства на фоне изменений представители Минфина не видят.

Новые требования ограничивают использование термина «бриллиант» для выращенных в лаборатории камней и обязывают указывать вес только в граммах без ссылки на караты или иные характеристики природных образцов. В Ассоциации ювелиров считают, что вымывание товарных остатков изделий с выращенными бриллиантами произойдет за год.

Подробнее — в материале «Ъ» «Камни вырастили отсрочку».