Продажи чая в России упали в среднем на 10%

За пять первых месяцев 2026 года розничные продажи черного чая в России упали на 11% год к году, зеленого — на 9%, подсчитали в «Эвоторе». Реализация травяного чая снизилась на 10%. В NTech по итогам января—марта зафиксировали сокращение натуральных продаж чая на 2% год к году.

Согласно «Эвотору», продажи зеленого чая в пакетиках за первые пять месяцев года сократились на 1% год к году, рассыпного — на 6%, ароматизированного — на 14%. Черный чай в пакетиках потерял 11%, рассыпной — 15%. По данным Росстата, в рознице в мае черный чай стоил в среднем 1,4 тыс. руб. за 1 кг, подорожав год к году на 1,7%. Зеленый чай стоит столько же, прибавив 0,2% год к году.

Заметно увеличивается интерес к матче. По оценке «Эвотора», продажи в категории альтернативных чаев (включает в том числе матчу и пуэр) в натуральном выражении за первые пять месяцев увеличились на 57% год к году.

В «К-Гранд» (производитель чая и кофе) считают, что рост спроса на чай можно поддерживать только за счет диверсификации ассортимента. В «Эвоторе» уточнили, что ассортимент черных чаев в несетевой рознице за год сократился с 849 до 822 позиций, зеленых — с 329 до 313. Хотя в «Магните» считают, что продажи чая в целом остаются стабильными, а черный — лидер по объему спроса.

Подробности — в материале «Ъ» «Потребители отдохнут от горячего».