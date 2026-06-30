Продажи чая в России упали в среднем на 10%
За пять первых месяцев 2026 года розничные продажи черного чая в России упали на 11% год к году, зеленого — на 9%, подсчитали в «Эвоторе». Реализация травяного чая снизилась на 10%. В NTech по итогам января—марта зафиксировали сокращение натуральных продаж чая на 2% год к году.
Согласно «Эвотору», продажи зеленого чая в пакетиках за первые пять месяцев года сократились на 1% год к году, рассыпного — на 6%, ароматизированного — на 14%. Черный чай в пакетиках потерял 11%, рассыпной — 15%. По данным Росстата, в рознице в мае черный чай стоил в среднем 1,4 тыс. руб. за 1 кг, подорожав год к году на 1,7%. Зеленый чай стоит столько же, прибавив 0,2% год к году.
Заметно увеличивается интерес к матче. По оценке «Эвотора», продажи в категории альтернативных чаев (включает в том числе матчу и пуэр) в натуральном выражении за первые пять месяцев увеличились на 57% год к году.
В «К-Гранд» (производитель чая и кофе) считают, что рост спроса на чай можно поддерживать только за счет диверсификации ассортимента. В «Эвоторе» уточнили, что ассортимент черных чаев в несетевой рознице за год сократился с 849 до 822 позиций, зеленых — с 329 до 313. Хотя в «Магните» считают, что продажи чая в целом остаются стабильными, а черный — лидер по объему спроса.
Подробности — в материале «Ъ» «Потребители отдохнут от горячего».
Снижение продаж чая в России наблюдается уже некоторое время; так, с февраля 2024 по январь 2025 года розничные продажи чая упали на 3%, а в первом квартале 2025 года спрос снизился на 5%. Это отличает чай от других горячих напитков, объемы продаж которых в этот период росли. К примеру, зерновой кофе показал рост на 10,8%, а растворимый — на 0,6%. Цены на кофе при этом значительно выросли, на 26%, тогда как цены на чай увеличились лишь на 8%.
Потребители все чаще переходят от традиционного черного и зеленого чая к травяным и фруктово-ягодным напиткам (тизанам). Компании, такие как «Магнит», расширяют в своем ассортименте травяные чаи. Однако, доля таких напитков пока остается небольшой, и их рост не способен полностью компенсировать падение спроса на классические виды чая. При этом, по словам производителей, цена на чайное сырье снижалась, что позволяло удерживать розничные цены.