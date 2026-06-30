Потребители отдохнут от горячего

Розничный спрос на черный чай в России в январе—мае сократился на 11%, на травяной — на 10%, а зеленый потерял 9%. Охлаждение интереса к напитку происходит, несмотря на стабилизацию розничных цен, из-за смены привычек потребителей, которые чаще делают выбор в пользу альтернативных напитков. Но подстегнуть продажи кофе тенденции не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

За пять первых месяцев 2026 года розничные продажи черного чая в России сократились на 11% год к году, зеленого — на 9%, подсчитали в «Эвоторе» (занимается установкой кассового оборудования и программного обеспечения). Реализация травяного чая снизилась на 10%. Аналитики NTech по итогам января—марта зафиксировали сокращение натуральных продаж чая в целом на 2% год к году.

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Падение интереса показывают все основные категории чая.

Согласно «Эвотору», продажи зеленого чая в пакетиках за первые пять месяцев года сократились на 1% год к году, рассыпного — на 6%, ароматизированного — на 14%. Черный чай в пакетиках потерял 11%, рассыпной — 15%. Потребительский интерес падает, несмотря на отсутствие выраженного роста цен. Согласно Росстату, в рознице в мае черный чай стоил в среднем 1,4 тыс. руб. за 1 кг, подорожав год к году на 1,7%. Зеленый чай стоит столько же, прибавив 0,2% год к году. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупных продуктовых ритейлеров) говорят, что закупочные цены на черный чай за год снизились на 10%.

Сырье для чая импортируется, а последние несколько месяцев курс был достаточно благоприятным, стоимость закупок снижалась, объясняет гендиректор компании «К-Гранд» (производитель чая и кофе) Александр Борисов. Это, по его словам, позволяло производителям удерживать цены, несмотря на растущие издержки на упаковку и логистику внутри страны. Снижение спроса эксперт связывает с глобальным падением интереса потребителей во всем мире.

По мнению господина Борисова, рост спроса на чай можно поддерживать только за счет диверсификации ассортимента.

Например, сейчас заметно увеличивается интерес к матче. Это подтверждают данные «Эвотора», согласно которым продажи в категории альтернативных чаев (включает в том числе матчу и пуэр) в натуральном выражении за первые пять месяцев 2026 года увеличились на 57% год к году.

Негативные тренды чувствуют и ритейлеры. В «Эвоторе» говорят, что ассортимент черных чаев в несетевой рознице за год сократился с 849 до 822 позиций, зеленых — с 329 до 313. Хотя в «Магните» считают, что продажи чая в целом остаются стабильными, а черный — лидер по объему спроса.

Совокупное количество покупок кофе в рознице, согласно подсчетам «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных), сократилось на 13% год к году.

Наиболее выраженное падение аналитики «Эвотора» отметили в категории капсульного кофе — объемы его реализации за пять месяцев упали на 29% год к году.

Лидер категории — растворимый кофе. На его долю, по словам председателя АКОРТ Станислава Богданова, приходится 33% ассортимента розницы. Здесь снижение натуральных продаж составило 7% год к году. Но часть потребителей, вероятно, переориентировалась на смежные категории. Так, объем реализации молотого кофе вырос на 3% год к году, зернового — на 1%. Средний чек в категории кофе в целом, по данным T-Pay, в январе—июне составил 137 руб., прибавив год к году 10%. Это связано с ростом стоимости сырья: отдельные позиции зеленого зерна за год подорожали в два раза, другие — на 10–40%, подсчитали в «Сварщице Катерине» (производитель кофе).

Потребители активно стараются оптимизировать траты на кофе из-за роста цен, считает финансовый директор «Сварщицы Катерины» Никита Сторожук. В пользу домашнего заваривания, по мнению эксперта, могут делать выбор посетители кофеен. Это стимулирует продажи молотого и спешелти-кофе. Господин Сторожук не исключает, что в целом категория кофе в перспективе будет показывать снижение продаж.

Александра Мерцалова