Текила показала максимальный рост продаж среди крепкого алкоголя в России
В январе–мае продажи текилы на российском рынке выросли на 26% год к году и составили 154,59 тыс. дал. Эксперты отмечают, что это самая высокая динамика среди всех категорий крепкого спиртного, тогда как общий объем реализации алкоголя снизился на 1,3%.
Вениамин Грабар из Ladoga связывает резкий скачок продаж текилы с приходом бренда Olmeca по параллельному импорту, который поступал в ритейл с минимальной наценкой. Андрей Московский из гильдии «Алкопро» указывает на активный рост категории напитков «в стиле текилы». Такие продукты выпускают российские производители, используя качественный спирт и ароматические добавки вместо агавового дистиллята для снижения стоимости.
Локализация производства осложнена высокой стоимостью сырья и наличием прав на наименование Tequila только у мексиканского правительства. На данный момент лишь Luding Group и Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» имеют лицензии на выпуск оригинальной текилы. Александр Гревцов из Stellar Group отметил, что в текущих условиях выпуском такой продукции могут заниматься только крупные игроки с широкой клиентской базой и договоренностями о поставках.
Подробнее — в материале «Ъ» «Мескали понаехали».
Рост продаж текилы, виски и рома в России значительно опережает среднерыночную динамику, тогда как вермут, наоборот, демонстрирует снижение продаж. Увеличение спроса на эти категории, особенно на виски и ром, связывают с локализацией производства, что делает продукцию более доступной. Однако, по мнению экспертов, восстановившийся за счет параллельного импорта зарубежный алкоголь, например, Johnnie Walker (Diageo) в сегменте виски, может создавать конкуренцию отечественным производителям.
В целом, российский рынок крепкого алкоголя показывает тенденцию к росту, хотя общие розничные продажи алкогольной продукции снижаются. Например, в 2023 году розничные продажи крепкого алкоголя выросли на 3,6%, достигнув семилетнего максимума. Часть экспертов связывает общий рост продаж крепкого алкоголя с изменением потребительских предпочтений, когда покупатели, стремясь сэкономить, переключаются с подорожавших пива и вина на крепкие спиртные напитки, где водка стала наиболее доступным вариантом, или же переходят на новые для себя, активно продвигаемые категории. При этом бренды, покидающие российский рынок, или те, что дорожают из-за изменений цен, логистики и акцизов, теряют свою популярность.