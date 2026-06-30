Текила показала максимальный рост продаж среди крепкого алкоголя в России

В январе–мае продажи текилы на российском рынке выросли на 26% год к году и составили 154,59 тыс. дал. Эксперты отмечают, что это самая высокая динамика среди всех категорий крепкого спиртного, тогда как общий объем реализации алкоголя снизился на 1,3%.

Вениамин Грабар из Ladoga связывает резкий скачок продаж текилы с приходом бренда Olmeca по параллельному импорту, который поступал в ритейл с минимальной наценкой. Андрей Московский из гильдии «Алкопро» указывает на активный рост категории напитков «в стиле текилы». Такие продукты выпускают российские производители, используя качественный спирт и ароматические добавки вместо агавового дистиллята для снижения стоимости.

Локализация производства осложнена высокой стоимостью сырья и наличием прав на наименование Tequila только у мексиканского правительства. На данный момент лишь Luding Group и Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» имеют лицензии на выпуск оригинальной текилы. Александр Гревцов из Stellar Group отметил, что в текущих условиях выпуском такой продукции могут заниматься только крупные игроки с широкой клиентской базой и договоренностями о поставках.

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