Мескали понаехали

В январе—мае 2026 года текила стала на российском рынке самой быстрорастущей категорией среди крепкого спиртного. Ее продажи выросли на 26% год к году. Эксперты объясняют такой выраженный рост низкой базой, увеличением импортных поставок, локализацией производства и выпуском в России напитков «в стиле текилы» с добавлением агавовых дистиллятов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

В январе—мае 2026 года розничные продажи текилы в России увеличились на 26%, до 154,59 тыс. декалитров (дал). Это следует из имеющихся в распоряжении “Ъ” данных участников алкогольного рынка. Текила стала самой растущей категорией среди всех крепких напитков (см. подробнее инфографику).

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По оценке президента компании Ladoga Вениамина Грабара, рост продаж текилы на 75% это заслуга бренда Olmeca, ввезенного по параллельному импорту. После скопления в огромном количестве на складах импортеров и дистрибуторов эта продукция начала поступать в торговые сети с минимальной наценкой, говорит эксперт.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский считает, что выраженный рост продаж наблюдается в первую очередь за счет низкой базы. По его мнению, также заметный прирост в категории приходится на «псевдотекилу».

Большинство локальных проектов выпускают напитки, которые юридически не могут называться текилой, но по содержанию максимально к ней приближены, соглашается вице-президент компании D.I.S.T. Spirits Алевтина Хасанова. Российские производители сейчас активно выпускают напитки в стиле «текилы», создавая их на основе высококачественного спирта с добавлением натуральных ароматических компонентов, например экстракта агавы, поясняет она. Это позволяет добиться узнаваемого вкуса, заметно снижая цену, что делает местную продукцию более конкурентоспособной, добавляет эксперт. Их компания также готовит к выводу на рынок продукт с агавовым дистиллятом, добавляет госпожа Хасанова.

Наименование Tequila фактически принадлежит мексиканскому правительству, и разливать ее в других странах можно только с его разрешения. В России лишь две компании имеют официальную лицензию мексиканской стороны на выпуск текилы: Luding Group и Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл». Luding Group разливает текилу с конца 2024 года на заводе в Коломне из импортных дистиллятов мексиканской Cooperativa Tequilera La Magdalena (бренды Agavita, Azteca и El Caudillo). КЛВЗ «Кристалл» панирует запустить производство в 2026 году. В мае этого года отраслевое издание Shopper’s сообщало, что Евразийская алкогольная группа, известная благодаря своему напитку Santo Stefano, получила декларации о соответствии на текилу Tequila Salvado Silver и Tequila Salvado.

По мнению Андрея Московского, текила имеет заметный потенциал на российском рынке, но главным ограничением является ее высокая стоимость.

Коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов считает, что локализовать производство текилы несложно, так как вопросы по рецептуре и сырью сейчас решаемы. Однако выпуск такой продукции в России осложнен маленькой емкостью рынка. Выпуск текилы в РФ могут позволить себе только заводы, имеющие большую клиентскую базу и договоренности о поставках с федеральным ритейлом, констатирует эксперт.

Согласно данным участников алкогольного рынка, спрос также вырос у аперитивов — на 24,3%, до 677,13 тыс. дал, у рома — на 21,7%, до 948,43 тыс. дал, у сладких настоек — на 20,1%, до 1,7 млн дал, и у джина — на 14,8%, до 976,92 тыс. дал. Эти категории растут за счет увеличения популярности среди потребителей коктейлей, считает Вениамин Грабар. На эти напитки частично переходят и бывшие потребители вина, добавляет он.

Перераспределение спроса в сегменте крепких спиртных напитков наблюдается на фоне общего снижения спроса на алкоголь. Так, согласно данным Росалкогольтабакконтроля, в январе—мае 2026 года всего было реализовано 357,21 млн дал алкогольной продукции, что на 1,3% меньше год к году. В первую очередь спад спроса связан с ростом потребительского пессимизма и подорожанием спиртного (см. “Ъ” от 9 июня).

Владимир Комаров