Постпред Белоруссии при ООН назвал удар ВСУ по автобусу под Брянском актом насилия
Удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области был преднамеренным актом насилия и агрессии против гражданского населения, считает постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. Он заявил об этом на срочном заседании Совбеза ООН, где обсуждался инцидент.
«Это преднамеренный акт насилия и агрессии, направленный против гражданского населения. Против детей, которые ехали отдыхать и заниматься спортом»,— отметил господин Рыбаков (цитата по «РИА Новости»).
Постпред призвал дать объективную оценку инциденту и привлечь виновных к ответственности. По его словам, у белорусской стороны есть доказательства, что атака была совершена БПЛА украинского производства типа «Дартс». С его слов, на месте происшествия изъяли произведенные на Украине компоненты, в том числе блок управления детонатором.
Удар по автобусу с детской футбольной командой, ехавшей из белорусского Гомеля в Геленджик, был нанесен 17 июня. В автобусе находились 44 пассажира, из них — 28 детей. По данным белорусского Минздрава, пострадали восемь человек. Погибла жена тренера, сопровождавшая детей. Белоруссия назвала произошедшее терактом и потребовала от Украины объяснений.
Что известно об ударе — в материале «Ъ».
Инцидент с автобусом в Брянской области, в результате которого погибла женщина и пострадали восемь человек, включая шестерых детей, вызвал широкий резонанс и обсуждение на различных международных площадках, в том числе в ООН. Постпредство России при ООН предположило, что данная атака могла быть провокацией с целью втянуть Белоруссию в российско-украинский конфликт.
ООН неоднократно выражала обеспокоенность эскалацией конфликта на Украине и осуждает любые нападения на гражданское население или гражданскую инфраструктуру, заявляя, что такие атаки запрещены международным гуманитарным правом. В то же время, Секретариат ООН ранее заявлял о неспособности проверить данные об инцидентах в приграничных российских регионах, несмотря на обращения России.
Брянская область, граничащая с Украиной, регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ, включая обстрелы и удары беспилотников. В связи с этим в регионе неоднократно вводились различные режимы опасности, а Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) запрашивало у российских властей доступ для сбора сведений о ситуации.