На 6 лет осудили жительницу Кузбасса за оправдание терроризма в интернете
Суд в Кемеровской области вынес приговор жительнице Новокузнецка, обвиняемой в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и реабилитации нацизма (ч. 2 ст. 354.1). Ее приговорили к шести годам колонии общего режима с запретом размещать любые материалы в интернете в течение четырех лет, сообщило следственное управление СКР по региону.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По версии следствия, 24 июня 2024 года фигурантка дела через свой аккаунт в одной из соцсетей разместила высказывание, направленное на оправдание терроризма. Кроме того, 9 июля того же года она опубликовала комментарий с положительной оценкой действий военных преступников времен Второй мировой войны.
Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ России.