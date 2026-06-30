Летевший из Новосибирска в Мирный Boeing выкатился за пределы ВПП

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс Новосибирск — Мирный в Республике Саха (Якутия), выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об авиаинциденте в аэропорту Мирного рассказали сегодня в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По информации ведомства, на борту лайнера находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал. Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

«После полной остановки воздушного судна командир экипажа действовал в соответствии с установленными процедурами. Завершена высадка пассажиров из самолета с использованием автотрапа»,— сообщила пресс-служба авиакомпании S7 Airlines. По ее данным, авиакомпания проводит расследование обстоятельств произошедшего, до завершения проверки экипаж временно отстранен от выполнения полетов.

Илья Николаев