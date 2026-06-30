Постпред при ОБСЕ: Европа может спровоцировать конфликт с Россией до 2030 года

Риск вовлечения Европы в конфликт с Россией может возникнуть раньше 2030 года, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, одной из проблем можно считать нарратив об «агрессивной России», который используется как повод.

«Проблема еще и в том, что снижается порог для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в войну гораздо раньше, вне зависимости от того, хочет этого кто-то или нет»,— сказал господин Полянский в разговоре с «РИА Новости».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» написал, что страны Европы намерены подготовиться к конфликту с Россией к 2030 году. По его словам, прямое столкновение России и НАТО может быстро перерасти в обмен ядерными ударами.