Постпред при ОБСЕ: Европа может спровоцировать конфликт с Россией до 2030 года
Риск вовлечения Европы в конфликт с Россией может возникнуть раньше 2030 года, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, одной из проблем можно считать нарратив об «агрессивной России», который используется как повод.
«Проблема еще и в том, что снижается порог для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в войну гораздо раньше, вне зависимости от того, хочет этого кто-то или нет»,— сказал господин Полянский в разговоре с «РИА Новости».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» написал, что страны Европы намерены подготовиться к конфликту с Россией к 2030 году. По его словам, прямое столкновение России и НАТО может быстро перерасти в обмен ядерными ударами.
Заявления о риске военного конфликта с Россией ранее звучали и от других официальных лиц. Так, замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что прямое столкновение не исключено, а возможность эскалации зависит только от Североатлантического альянса. Руководство НАТО, в свою очередь, заявляло, что не стремится к конфликту с Россией, но не будет рассматривать ее как партнера до изменения её "враждебной политики". При этом в НАТО наблюдается часть членов, которые против прямого конфликта с Россией, опасаясь третьей мировой войны.
Разные европейские страны имеют свои оценки сроков, когда может начаться потенциальный конфликт. Например, министр обороны Германии не исключал нападения РФ на НАТО в течение пяти—восьми лет, в то время как премьер Эстонии полагала, что Россия будет представлять угрозу для восточного фланга НАТО в течение трех-пяти лет. Министр обороны России Андрей Белоусов, в свою очередь, назвал подготовку к возможной войне с НАТО в ближайшее десятилетие одной из задач своего ведомства. Российская сторона считает, что Запад использует тезис об агрессивности России для оправдания милитаризации Европы и увеличения военных расходов.