Аппарат Лантратовой сообщил о фиксации всех сообщений о пытках военнопленных

Аппарат уполномоченного по правам человека в России сообщил, что фиксирует все сообщения о пытках российских военнослужащих и мирных граждан на Украине.

«Все сообщения о пытках, издевательствах, угрозах, незаконном удержании и других нарушениях берутся в работу»,— сказала омбудсмен Яна Лантратова в разговоре с ТАСС.

По словам уполномоченной, работа по фиксации таких данных ведется при каждом обмене. «На месте мы общаемся с освобожденными военнослужащими. Также разговариваем с гражданскими, которых удается вернуть домой»,— уточнила она.

Часть информации требует дополнительной проверки, поэтому назвать точное число обращений сложно, добавила Яна Лантратова. Накануне она сообщала о 550 военнопленных, вернувшихся в Россию за последний месяц.