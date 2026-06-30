Аппарат Лантратовой сообщил о фиксации всех сообщений о пытках военнопленных
Аппарат уполномоченного по правам человека в России сообщил, что фиксирует все сообщения о пытках российских военнослужащих и мирных граждан на Украине.
«Все сообщения о пытках, издевательствах, угрозах, незаконном удержании и других нарушениях берутся в работу»,— сказала омбудсмен Яна Лантратова в разговоре с ТАСС.
По словам уполномоченной, работа по фиксации таких данных ведется при каждом обмене. «На месте мы общаемся с освобожденными военнослужащими. Также разговариваем с гражданскими, которых удается вернуть домой»,— уточнила она.
Часть информации требует дополнительной проверки, поэтому назвать точное число обращений сложно, добавила Яна Лантратова. Накануне она сообщала о 550 военнопленных, вернувшихся в Россию за последний месяц.
Информацию о пытках военнопленных фиксирует не только аппарат уполномоченного по правам человека в РФ, но и международные структуры, такие как Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Согласно докладам УВКПЧ, более половины опрошенных российских военнопленных сообщали о пытках, часть которых приходилась на начальный этап плена в местах, не являющихся официальными учреждениями. Среди описанных методов — сексуальное насилие, применение электрошокера, натравливание собак, имитация казни, угрозы убийством и избиения. ООН также фиксировала случаи казней российских военнопленных со стороны украинских военных. Следственный комитет России (СКР) также расследует факты жестокого обращения с российскими военнопленными со стороны Украинских вооружённых сил (ВСУ), возбуждая дела о применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.
В марте 2023 года Комиссия ООН признала военными преступлениями расстрелы украинскими военнослужащими российских военнопленных. В июне 2025 года УВКПЧ подтвердило казнь 26 небоеспособных мужчин, включая российских военнопленных, вооруженными силами Украины с февраля 2022 года. При этом международные организации, такие как Международный комитет Красного Креста (МККК), зачастую сталкиваются с трудностями в получении беспрепятственного доступа к военнопленным для оценки условий их содержания.