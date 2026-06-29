Лантратова: за месяц в Россию из Украины вернулись 550 военнопленных
За последний месяц в Россию вернулись 550 военнослужащих в рамках обменов с Украиной. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По словам госпожи Лантратовой, с момента вступления в должность ей удалось выстроить коммуникацию с ее украинским коллегой — омбудсменом Дмитрием Лубинцем. «Удалось установить коммуникацию и договориться о самом главном», — подчеркнула российская омбудсмен. Она уточнила, что обмен проводился в тесном взаимодействии с Минобороны, спецслужбами, ФСИН и представителями Белоруссии.
Стороны также договорились о воссоединении нескольких семей мирных граждан, а также о возвращении в Россию всех жителей Курской области, которые удерживались на территории Украины, сообщила Яна Лантратова. Всего, по ее словам, за время работы на посту омбудсмена она получила 14,8 тыс. обращений, 52% из которых связаны с темой боевых действий на Украине.
Яна Лантратова вступила в должность уполномоченного по правам человека в России 18 мая 2026 года. Ее кандидатуру выдвинула «Справедливая Россия». На посту омбудсмена госпожа Лантратова сменила Татьяну Москалькову, которая занимала должность с 2016 года.
Взаимодействие омбудсменов России и Украины по вопросам обмена военнопленными и репатриации гражданских лиц ведётся с 2024 года. Прежний уполномоченный по правам человека в РФ, Татьяна Москалькова, активно участвовала в переговорах, в том числе с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, и призывала к широкомасштабным обменам. Обмены проходили по различным формулам, включая «300 на 300» и «1000 на 1000», при этом посредническую роль часто играли ОАЭ. Стороны также занимались обменом телами погибших военнослужащих и передачей посылок для военнопленных.
В 2025 году омбудсмены неоднократно обсуждали гуманитарные вопросы, такие как репатриация гражданских лиц, в том числе жителей Курской области, и обеспечение гуманитарного коридора для передачи посылок и писем. Москалькова заявляла о приостановке обменов на несколько месяцев из-за «надуманных требований Украины», но подчеркивала, что диалог с украинским коллегой и Красным Крестом продолжается, включая «зеркальные» посещения военнопленных. К маю 2025 года Россия и Украина уже обменялись тысячью военнопленных.
Международный комитет Красного Креста (МККК) также играет важную роль, выступая нейтральным посредником и оказывая помощь в гуманитарных вопросах, связанных с конфликтом. МККК не участвует напрямую в репатриации военнопленных, но обеспечивает доступ к ним, осуществляет контакт с родственниками и следит за условиями содержания. Организация также содействует возвращению гражданских лиц и репатриации останков.