Лантратова: за месяц в Россию из Украины вернулись 550 военнопленных

За последний месяц в Россию вернулись 550 военнослужащих в рамках обменов с Украиной. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам госпожи Лантратовой, с момента вступления в должность ей удалось выстроить коммуникацию с ее украинским коллегой — омбудсменом Дмитрием Лубинцем. «Удалось установить коммуникацию и договориться о самом главном», — подчеркнула российская омбудсмен. Она уточнила, что обмен проводился в тесном взаимодействии с Минобороны, спецслужбами, ФСИН и представителями Белоруссии.

Стороны также договорились о воссоединении нескольких семей мирных граждан, а также о возвращении в Россию всех жителей Курской области, которые удерживались на территории Украины, сообщила Яна Лантратова. Всего, по ее словам, за время работы на посту омбудсмена она получила 14,8 тыс. обращений, 52% из которых связаны с темой боевых действий на Украине.

Яна Лантратова вступила в должность уполномоченного по правам человека в России 18 мая 2026 года. Ее кандидатуру выдвинула «Справедливая Россия». На посту омбудсмена госпожа Лантратова сменила Татьяну Москалькову, которая занимала должность с 2016 года.