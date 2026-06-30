Умер чемпион Олимпийских игр по фигурному катанию Артур Дмитриев

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев умер в возрасте 58 лет, сообщила прессс-лужба Федерации фигурного катания на коньках России. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, причиной смерти спортсмена стал инсульт.

По информации StarHit, Дмитриев перенес сердечный приступ на сборе в Орле, после чего его госпитализировали в Москву, прооперировали и поместили в искусственную кому. Спасти олимпийского чемпиона не удалось.

Изначально спортсмен выступал как фигурист-одиночник. В 1986 году перешел в парное катание. Позже Артур Дмитриев стал первым фигуристом, выигравшим Олимпийские игры в парном катании с двумя разными партнершами — Натальей Мишкутенок в 1992 году во французском Альбервиле и Оксаной Казаковой в 1998 году в японском Нагано.

После победы в Нагано спортсмен был награжден орденом Дружбы и орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Завершив карьеру, Дмитриев тренировал фигуристов в Москве и Санкт-Петербурге.