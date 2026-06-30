Три человека пострадали при взрыве в Монако

В Монако произошел взрыв. Местное издание Nice-Matin пишет о трех пострадавших. Они находятся в критическом состоянии.

Как передает издание, взрыв произошел примерно в 21:15 по местному времени (22:15 мск). По словам советника министра внутренних дел Лионелля Беффе, пострадали мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также подросток.

По информации Nice-Matin, все они — члены одной семьи и имеют украинское гражданство. Французский телеканал BFMTV передает, что среди пострадавших есть граждане России и Украины.

По предварительной информации, мужчина оставил пакет возле входа в одно из зданий и скрылся. Взрыв произошел, когда к месту прибыли несколько человек. Правоохранители продолжают поиски подозреваемого.