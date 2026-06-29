Число погибших при землетрясениях в Венесуэле выросло до 1450 человек

Минимум 189 зданий полностью обрушились в Венесуэле после двух землетрясений 24 июня, сообщил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Всего было повреждено 774 здания. Число погибших выросло до 1450 человек, добавил он. По данным ООН, около 50 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

Более 25 тыс. человек, среди которых спасатели, полицейские и медики, продолжают работать над ликвидацией последствий. По словам госпоина Родригеса, в спасательной операции также участвуют 2624 иностранных спасателя, а также представители международных делегаций.

Эпицентры землетрясений находились в 16 км от города Морон и в 24 км от Сан-Фелипе. Их магнитуда составила 7,2 и 7,5. Разрушения зафиксированы в Каракасе, а также в штатах Миранда, Арагуа, Карабобо, Лара и Яракуй. Сильнее всего пострадал город Ла-Гуайра, где минимум 100 зданий были разрушены до основания. Штат передали под контроль военных. По информации РИА Новости, при землетрясении пострадали трое россиян.