На погранпереходе из Эстонии в Россию образовались очереди в 500 человек

В наиболее загруженные часы размер очереди на погранпереходе в Нарве достигает 500 человек, пишет Delfi со ссылкой на очевидцев. В середине июня график работы пешеходного КПП со стороны Эстонии сократили на четыре часа.

Ограничения вступили в силу 15 июня. В конце месяца движение на погранпереходе замедлилось. Очевидцы утверждают, что очереди растягиваются до 500 человек, а многие ждут по 12-16 часов, чтобы перейти границу.

После закрытия погранпункта десятки людей остаются на улице. «Одна женщина лежала на скамейке. Люди общались своими компаниями, ужинали. Одна пара смотрела матч чемпионата мира по футболу», — говорят собеседники издания. С 28 июня очевидцы начали замечать палатки около КПП.

С 15 июня пешеходов пропускают через КПП Нарва-1 с 7:00 до 19:00. Раньше он работал до 23:00. Ограничения при этом действуют только с эстонской стороны — сопредельный многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Ивангород» продолжил работать круглосуточно. Пограничная охрана Эстонии заявила, что не будет увеличивать пропускную способность, несмотря на очереди.