Эстония сократит время работы погранперехода в Нарве на границе с Россией

Время работы погранперехода в эстонской Нарве на границе с Ленинградской областью сократят со следующей недели. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.

«С 15 июня эстонская сторона на четыре часа сокращает режим работы пункта пропуска, расположенного на российско-эстонской границе в Нарве. Пропуск лиц через пешеходный сегмент КПП "Нарва-1" будет осуществляться с 7:00 до 19:00 по московскому времени ежедневно», — говорится в сообщении.

График работы российского пункта пропуска при этом не меняется. Сопредельный многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Ивангород» продолжит функционировать круглосуточно. Однако для синхронизации пропуск в Эстонию будет осуществляться с 7:00 до 19:00, рассказал начальник таможенного поста МАПП Евгений Скорюков.

«Все лица, прошедшие через КПП "Нарва-1" в Эстонии около 19:00, смогут проследовать в Российскую Федерацию и пройти пограничный (паспортный) и таможенный контроль в МАПП "Ивангород" и после указанного времени», — уточнил господин Скорюков.

Ведомство предупредило, что летом возможно увеличение пассажиропотока на российско-эстонской границе. Новый график работы КПП «Нарва-1» может спровоцировать очереди перед пунктом пропуска в Эстонии. Автомобильная составляющая МАПП «Ивангород» находится на реконструкции, пересечь границу можно только пешком, уточнили в сообщении.

Петербургская таможня также сообщила, что на «Нарве» образовались очереди. Причиной назвали препятствия со стороны Эстонии, на российской стороне очередей нет.