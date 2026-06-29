Сборная Бразилии выиграла от пропущенного

Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала североамериканского чемпионата мира по футболу, проведя тяжелейший матч стартового раунда play-off против японцев. Они стреножили пятикратных чемпионов мира в первом тайме, повели в счете, но после перерыва столкнулись с такой бразильской командой, которой на этом первенстве еще не видели,— страстной и неудержимой. Фавориты переломили ход игры, одержав победу — 2:1 — благодаря голу Габриэла Мартинелли, забитому уже в компенсированное время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бразилец Мартинелли (22-й номер) забивает победный гол в матче 1/16 финала ЧМ против Японии

Фото: Pedro Nunes / Reuters Бразилец Мартинелли (22-й номер) забивает победный гол в матче 1/16 финала ЧМ против Японии

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Человек, уже несколько дней только и слышавший про то, что бразильцы, попав в стартовом раунде play-off на японцев, нарвались на большие неприятности, про то, что это как раз такая пара, которая сулит кое-что громкое, когда позади осталась четверть часа хьюстонского матча, мог бы подумать, что авторы красивой афиши его все-таки надули. Ну да, знаменитый японский оборонительный волнорез — пять человек охраняют глубокие тылы, четверо располагаются перед ними — на месте, свою работу выполняет. Но разве этого достаточно? Мяч у бразильцев. Они потихоньку приспосабливаются к тому, что в лоб тут не прорвешься, начинают включать фланги. И вот уже Райан, разбежавшись, прорывается справа, а дело даже доходит до удара. Правда, точно в своего — падающего, как сбитая метким броском кегля Лукаса Пакеты. Но это в любом случае уже какой-никакой знак, разве нет? И Неймар, оставшийся на скамейке, смотрит на происходящее с хитрым и веселым прищуром, чувствуя, наверное, что все для его команды складывается не так плохо.

Первый скверный звоночек для бразильцев прозвучал, когда японцы, только что вроде бы сидевшие в окопах с приказом не высовываться, увидев, что бразильцы слишком увлеклись, внезапно стрельнули простеньким выпадом. И по ходу его выяснилось, что темп Дзюньи Ито совершенно не по зубам Каземиру.

Пыхтит ветеран позади, но никак виляющего из стороны в сторону на полусогнутых ногах, как опытный слаломист, форварда достать не может. Приходится фолить, даря японцам опасный стандарт.

Перед паузой в середине первого тайма камеры с удовольствием показывали, как бразильцы наседают на судью Маурицио Мариани. Возмутило их нарушение Кайсю Сано на Матеусе Кунье. Да, смотрелось довольно грубо… «Этому игроку нельзя находиться на поле!» — вопил кто-то из бразильцев. Мариани вяло отмахивался от претензий.

А сразу после этой паузы, как известно предназначенной на нынешнем чемпионате мира не столько для того, чтобы попить воды, сколько для того, чтобы слегка передохнуть, перезагрузиться, выслушать мудрые тренерские установки, бразильский защитник Данилу допустил обрез у центральной линии. И мяч достался тому самому Сано. Он, наверное, сам изумился, когда понял, что, пробежав пару десятков метров, не встретил никакого сопротивления. Что такое творилось с бразильцами, отвечавшими за страховку?! Ладно бы все ушли на фронт, штурмовать чужие ворота. Но нет, на бразильской половине их было вполне достаточно. Просто отчего-то расступались перед Сано, как перед прокаженным. А он приблизился к штрафной и, все так же не замечая перед собой помех, стрельнул низом и загнал мяч в угол. Алиссон — замечательный голкипер, но такой удар достать было невероятно тяжело.

Японцы праздновали так увлеченно, что запасные были вынуждены чуть ли не выталкивать их обратно за бровку. Забыли, что матч вот-вот возобновится, захлебнувшись в эмоциях…

А ощущение, что сборная Бразилии в тупике, что ее план, если он вообще был, порван на кусочки, было чересчур стойким. Поэтому происшедшая с ней после перерыва трансформация выглядела вдвойне впечатляющей. И как наставнику пятикратных чемпионов мира Карло Анчелотти удалось вдохнуть в них столько жизни?! Не один же выход вундеркинда Эндрика помог. Тем более не юнец солировал.

Вся бразильская команда кипела, бурлила, изрыгала пламя. Такой на групповом этапе — против марокканцев, гаитян, шотландцев — ее не видели. Даже отрезками. Ужалила ее, судя по всему, собственная беспомощность и неуклюжесть.

Трещал по швам уже японский план. Могучий волнорез не замечали. Его обходили, обтекали, его проламывали. Вратарь сборной Японии Дзион Судзуки выручил ее, вытащив под перекладиной мяч, отправленный туда Бруну Гимарайнсом. Потом самого Судзуки выручил защитник Такэхиро Томиясу. Каземиру бил головой с линии вратарской, в прыжке, мимо голкипера, так, что в голове не укладывалось, как можно не сравнять счет. Но мяч воткнулся в стоявшего на ленточке Томиясу и удачно срикошетил от него во вратаря, а от вратаря — обратно в Томиясу. Бразильцы не верили, что японцев пронесло… И поборов обиду на судьбу, продолжали переть на соперников — уже не железных, а мягких, как подтаявшее мороженое.

Гола ждать долго не пришлось.

Очередной навес, очередной коллапс японского оборонительного звена, очередное подключение Каземиру — в этом эпизоде не по центру, а у стойки. И на ленточке страховать Судзуки на сей раз некому. Странно было вспоминать, что в первом тайме Каземиру представлялся едва ли не лишним, вредным элементом бразильской схемы. Расцвел, словно скинул полтора десятка лет. Еще забавнее было вспоминать, что японцев считают командой второго тайма — прибавляют на финише. В Хьюстоне во втором тайме они скисли.

Бразильцы сразу же после гола Каземиру могли и выйти вперед. Настала очередь искрить державшегося до поры до времени в тени Винисиуса. Его проход был чудесен — раскидал защитников, выгрыз себе пространство для того, чтобы аккуратно подсечь мяч в дальний угол. А он впечатался в штангу. Японцам безумно везло.

Казалось, они протянут до овертайма. Кое-как хотя бы протянут, пользуясь тем обстоятельством, что бразильский заряд, как ни крути, не вечен. Видно же, что фавориты сбавили обороты, что играют более размеренно. А вдруг удастся проскочить?

Не удалось. В разгаре было уже компенсированное время, когда сборная Бразилии неторопливо приблизилась к японской штрафной. На участке перед ней была давка, как на столичной заправке перед завозом бензина. Не хотели японцы, чтобы у разыгравшихся бразильских технарей появился хотя бы крохотный шанс обрести свободу действий, соорудить нечто интересное. Они недооценивали соперников. По крайней мере Бруну Гимарайнса, который, будучи зажат со всех сторон так, что и дышать-то, видимо, нелегко, как-то разглядел притаившегося неподалеку от вратарской Габриэла Мартинелли и как-то умудрился выложить ему идеальную — и резкую, и комфортную — передачу. А Мартинелли так же безупречно ее принял и, переложив мяч под нужную ногу, заставил его от стойки отскочить в створ. Попадание в яблочко — так это называется.

Сборная Бразилии сдюжила в тяжелейшем испытании и будет готовиться к новому. В 1/8 финала она встретится с победителем матча между командами Кот-д’Ивуара и Норвегии.

Алексей Доспехов