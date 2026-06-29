В Орловской области решили отпускать топливо по номерам машин

Заправки «Роснефти» и «Газпрома» в Орловской области начнут продавать бензин, согласно очереди, которая определяется первой цифрой автомобильного номера. Правило вступит в силу с 4 июля, сообщил губернатор Андрей Клычков.

В субботу, 4 июля, заправиться смогут владельцы машин, с номерами, которые начинаются на 0 и 1, в воскресенье — с 2 и 3, в понедельник — 4 и 5, и так далее, до 9. Объем топлива при этом повысят с 30 л до 50 л в одни руки. Правила затронут заправки «Роснефти» и «Газпрома» — их в регионе 57.

Водители, чьи номера зарегистрированы в других регионах, смогут заправить машины на трех отдельных АЗС в Орле. Транспорт специальных и социальных служб можно будет заправлять вне очереди. «Для людей, кто находится на диализе, готовы выделять машины из гаража Администрации области», — сказал губернатор во время прямого эфира «Вконтакте».

По словам Андрея Клычкова, ограничения снимут, когда спадет ажиотаж. 24 июня власти региона установили лимит по продаже бензина на одного человека — не более 30 в л городах и не более 50 л для заправок на трассе. Тогда же господин Клычков заверил, что «трудностей с поставкой топлива» в Орловской области нет, и объяснил, что меры вводятся «только для противодействия бессмысленному ажиотажу, возникшему на пустом месте».