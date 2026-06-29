В Орловской области решили отпускать топливо по номерам машин
Заправки «Роснефти» и «Газпрома» в Орловской области начнут продавать бензин, согласно очереди, которая определяется первой цифрой автомобильного номера. Правило вступит в силу с 4 июля, сообщил губернатор Андрей Клычков.
В субботу, 4 июля, заправиться смогут владельцы машин, с номерами, которые начинаются на 0 и 1, в воскресенье — с 2 и 3, в понедельник — 4 и 5, и так далее, до 9. Объем топлива при этом повысят с 30 л до 50 л в одни руки. Правила затронут заправки «Роснефти» и «Газпрома» — их в регионе 57.
Водители, чьи номера зарегистрированы в других регионах, смогут заправить машины на трех отдельных АЗС в Орле. Транспорт специальных и социальных служб можно будет заправлять вне очереди. «Для людей, кто находится на диализе, готовы выделять машины из гаража Администрации области», — сказал губернатор во время прямого эфира «Вконтакте».
По словам Андрея Клычкова, ограничения снимут, когда спадет ажиотаж. 24 июня власти региона установили лимит по продаже бензина на одного человека — не более 30 в л городах и не более 50 л для заправок на трассе. Тогда же господин Клычков заверил, что «трудностей с поставкой топлива» в Орловской области нет, и объяснил, что меры вводятся «только для противодействия бессмысленному ажиотажу, возникшему на пустом месте».
Ограничения на продажу топлива вводятся не только в Орловской области, но и в других регионах России, и эта практика началась с конца мая. Такие меры призваны предотвратить дефицит и спекуляции, а также купировать ажиотажный спрос. Например, в Белгородской, Брянской, Курской, Ульяновской, Омской, Курганской, Пензенской, Вологодской и Тюменской областях также введены лимиты на продажу бензина и дизельного топлива, иногда до 20-40 литров на один автомобиль, при этом часто запрещена заправка в канистры.
Проблемы с поставками и дефицит топлива в регионах связывают как с общим ростом спроса, так и с логистическими трудностями, в том числе и из-за атак БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы. Например, в Крыму ограничения были связаны с ударами по трассе Р-280 «Новороссия». В свою очередь, атака беспилотника на Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа привела к остановке крупнейшей установки, что потенциально может сократить выпуск бензина и дизтоплива на 2,5% от внутрироссийского потребления.
Правительство в ответ на ситуацию принимает меры, такие как продление запрета на экспорт бензина и установление моратория на обнуление топливного демпфера. Однако министр финансов Антон Силуанов предупреждал, что увеличение нагрузки на нефтяной сектор может привести к росту цен. Несмотря на заверения властей о стабильности внутреннего рынка, независимые АЗС в некоторых регионах испытывают сложности, а оптовые цены превышают розничные.