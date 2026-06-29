Минфин подготовит разъяснения по маркировке украшений с синтетическими камнями
Минфин России подготовит для продавцов разъяснения по поводу новых правил маркировки ювелирных изделий с синтетическими камнями. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Замминистра финансов Алексей Моисеев провел рабочее совещание с представителями ювелирного бизнес-сообщества. Представители ювелирных ассоциаций опасаются роста затрат бизнеса из-за новых требований к маркировке, отмечается в сообщении Минфина.
Новые требования к маркировке ювелирных изделий с синтетическими камнями утвердило правительство. Они вступят в силу с 1 сентября. На бирке изделий с синтетическими камнями будет запрещено использовать слова, создающие впечатление природного происхождения камня, в том числе «драгоценный» или «экологичный».
Наименование «бриллиант» можно будет применять только к камням природного происхождения. Камни неприродного происхождения можно называть только «ограненный синтетический алмаз». На ювелирные изделия, которые были выставлены на продажу до сентября, будут распространяться прежние правила.
Подробнее — в материале «Ъ» «Кто первый бросит этот камень».
Введение новых правил маркировки ювелирных изделий с синтетическими камнями с 1 сентября 2026 года направлено на защиту потребителей и создание более чёткой дифференциации между природными и искусственными камнями. На ювелирном рынке уже несколько лет наблюдается рост популярности выращенных бриллиантов, которые по химическому составу, твёрдости и внешнему виду сопоставимы с природными, но значительно дешевле. Например, по оценке Гильдии ювелиров, оптовая цена искусственного бриллианта в 1 карат может составлять около $100, тогда как природного — $4,5 тыс. Отсутствие чёткой терминологии до сих пор позволяло продавцам смешивать эти категории, вводя потребителей в заблуждение, так как в рознице стоимость изделий с искусственными и натуральными вставками могла быть близкой.
Эксперты ювелирного рынка полагают, что нововведение, отделяющее обозначение "бриллиант" исключительно для природных камней и вводящее термин "ограненный синтетический алмаз", может замедлить рост продаж выращенных бриллиантов, хотя интерес к ним, вероятно, сохранится из-за их более низкой стоимости. Бизнес, в свою очередь, предлагал более нейтральные наименования, такие как "выращенный" или "синтетический" бриллиант, чтобы избежать дополнительных издержек на замену этикеток и адаптацию существующих систем маркировки. Отсутствие переходного периода для смены этикеток может создать значительные трудности для ювелиров.