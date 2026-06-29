Минфин подготовит разъяснения по маркировке украшений с синтетическими камнями

Минфин России подготовит для продавцов разъяснения по поводу новых правил маркировки ювелирных изделий с синтетическими камнями. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Замминистра финансов Алексей Моисеев провел рабочее совещание с представителями ювелирного бизнес-сообщества. Представители ювелирных ассоциаций опасаются роста затрат бизнеса из-за новых требований к маркировке, отмечается в сообщении Минфина.

Новые требования к маркировке ювелирных изделий с синтетическими камнями утвердило правительство. Они вступят в силу с 1 сентября. На бирке изделий с синтетическими камнями будет запрещено использовать слова, создающие впечатление природного происхождения камня, в том числе «драгоценный» или «экологичный».

Наименование «бриллиант» можно будет применять только к камням природного происхождения. Камни неприродного происхождения можно называть только «ограненный синтетический алмаз». На ювелирные изделия, которые были выставлены на продажу до сентября, будут распространяться прежние правила.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кто первый бросит этот камень».