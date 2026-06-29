Акции застройщиков взлетели после отсрочки по «Семейной ипотеке»
Бумаги девелоперов продемонстрировали активный рост на торгах Мосбиржи после решения Минфина перенести ужесточение условий семейной ипотеки. К 20:09 мск акции «Самолета» прибавляли 11,77%, ПИК подорожал на 6,99%, «Эталон» вырос на 4,74%, а бумаги ЛСР и GloraX прибавили 2,33% и 2,89% соответственно.
Минфин сдвинул срок вступления в силу новых правил по «Семейной ипотеке» на три месяца — до 1 октября. Как пояснили в ведомстве, это время необходимо для доработки параметров программы во исполнение поручения президента.
Изначально изменения планировались с 1 июля. Среди обсуждаемых мер — дифференциация ставки: для семей с одним ребенком в Москве и Петербурге она могла вырасти вдвое — до 12% годовых. Это могло снизить выдачу льготной ипотеки на 15–20%, что сказалось бы на девелоперах массового сегмента — «Самолете», ПИКе, ЛСР и других.
Подробнее — в материале «Ъ» «"Семейную ипотеку" оставили на осень».
Перенос сроков ужесточения условий программы «Семейная ипотека» связан с необходимостью более детальной проработки этой социально значимой программы. По словам замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, новые условия государственной поддержки направлены на стимулирование рождаемости. Одним из предложений является дифференциация ставок и лимитов в зависимости от количества детей, при этом обсуждается отмена комбо-ипотеки и исключение из программы семей с двумя и более детьми, где старшему более шести лет, в 35 регионах с низкими объемами строительства. Также рассматривалось возможное сокращение срока действия льготной ставки до 15 лет с пересчетом при рождении новых детей.
Эксперты предполагают, что перенос сроков может быть связан с тем, что не все законодатели разделяют экономические аргументы ведомства в отношении программы, имеющей серьезный социальный фактор. Ранее, с 1 февраля 2026 года, уже вступили в силу новые правила по льготной программе, согласно которым одна семья может взять только один льготный кредит, а супруги должны выступать в качестве созаемщиков и иметь с ребенком один адрес регистрации. В преддверии этих изменений рынок фиксировал ажиотажный спрос на «Семейную ипотеку», при этом её доля в общих выдачах в 2025 году держалась в пределах 80%.