Акции застройщиков взлетели после отсрочки по «Семейной ипотеке»

Бумаги девелоперов продемонстрировали активный рост на торгах Мосбиржи после решения Минфина перенести ужесточение условий семейной ипотеки. К 20:09 мск акции «Самолета» прибавляли 11,77%, ПИК подорожал на 6,99%, «Эталон» вырос на 4,74%, а бумаги ЛСР и GloraX прибавили 2,33% и 2,89% соответственно.

Минфин сдвинул срок вступления в силу новых правил по «Семейной ипотеке» на три месяца — до 1 октября. Как пояснили в ведомстве, это время необходимо для доработки параметров программы во исполнение поручения президента.

Изначально изменения планировались с 1 июля. Среди обсуждаемых мер — дифференциация ставки: для семей с одним ребенком в Москве и Петербурге она могла вырасти вдвое — до 12% годовых. Это могло снизить выдачу льготной ипотеки на 15–20%, что сказалось бы на девелоперах массового сегмента — «Самолете», ПИКе, ЛСР и других.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Семейную ипотеку" оставили на осень».