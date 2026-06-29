Вучич допустил проведение выборов в ближайшие четыре месяца
Выборы в Сербии состоятся в ближайшие три-четыре месяца, сообщил президент Александр Вучич. Он добавил, что еще не решил, будет ли выдвигаться на пост премьер-министра после ухода с должности президента.
«Выборы состоятся скоро. Под словом "скоро" я подразумеваю три-четыре месяца, и все. Что касается того, буду ли я кандидатом в премьер-министры или нет, какое бы решение я ни принял, оно обязательно будет прозрачным»,— сказал господин Вучич на пресс-конференции (цитата по Tanjug).
Точные сроки ухода с поста президента Александр Вучич не назвал. По его словам, решение будет зависеть от позиции некоторых политических партий. «Когда это произойдет, это никого не удивит, и неважно, состоится ли это в августе или 1 сентября»,— сказал он.
Александр Вучич был избран президентом Сербии в 2017 году. В 2022 году был переизбран на второй срок. Срок его президентских полномочий истекает в мае 2027 года. 10 июня господин Вучич заявил, что может досрочно подать в отставку и выдвинуть кандидатуру на пост премьер-министра.
Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Сербии уходит».
Заявление Александра Вучича о возможных досрочных выборах и переходе на пост премьер-министра стало частью давно обсуждаемого сценария. Согласно сербской конституции, полномочия премьер-министра шире, чем у президента, и Вучич, чей второй президентский срок истекает в мае 2027 года (и на третий раз он баллотироваться не имеет права), давно рассматривает такую «рокировку». Он уже занимал пост премьер-министра с 2014 по 2017 год.
Проведение досрочных выборов является одним из ключевых требований студенческих протестов и оппозиции, продолжающихся в Сербии более полутора лет. Протесты начались после обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года, повлекшего гибель людей. Оппозиция связывает трагедию с коррупцией и халатностью властей, а также требует смены всей действующей власти.
Правящая Сербская прогрессивная партия под руководством Вучича (который покинул пост лидера партии в мае 2023 года, передав его Милошу Вучевичу) продолжает пользоваться значительной поддержкой, особенно среди бюджетников, жителей сельских районов и малых городов. Ожидается, что Вучич возглавит партийный список на парламентских выборах, чтобы затем занять кресло премьера, используя свою высокую популярность для мобилизации избирателей. Это позволит ему сохранить контроль над властью, даже сменив должность.