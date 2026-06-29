Вучич допустил проведение выборов в ближайшие четыре месяца

Выборы в Сербии состоятся в ближайшие три-четыре месяца, сообщил президент Александр Вучич. Он добавил, что еще не решил, будет ли выдвигаться на пост премьер-министра после ухода с должности президента.

«Выборы состоятся скоро. Под словом "скоро" я подразумеваю три-четыре месяца, и все. Что касается того, буду ли я кандидатом в премьер-министры или нет, какое бы решение я ни принял, оно обязательно будет прозрачным»,— сказал господин Вучич на пресс-конференции (цитата по Tanjug).

Точные сроки ухода с поста президента Александр Вучич не назвал. По его словам, решение будет зависеть от позиции некоторых политических партий. «Когда это произойдет, это никого не удивит, и неважно, состоится ли это в августе или 1 сентября»,— сказал он.

Александр Вучич был избран президентом Сербии в 2017 году. В 2022 году был переизбран на второй срок. Срок его президентских полномочий истекает в мае 2027 года. 10 июня господин Вучич заявил, что может досрочно подать в отставку и выдвинуть кандидатуру на пост премьер-министра.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Сербии уходит».