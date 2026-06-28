Президент Сербии уходит

Президент Сербии Александр Вучич объявил вечером 27 июня на массовом митинге своих сторонников в Белграде, что вскоре подаст в отставку с поста президента, чтобы возглавить правящую партию на досрочных парламентских выборах. Тем самым президент формально удовлетворил главное требование протестующих уже полтора года студентов, но точной даты выборов не назвал. Источники “Ъ” в Белграде, знакомые с позицией сербского руководства, утверждают, что в Сербии одновременно пройдут досрочные президентские и парламентские выборы, но власти постараются максимально оттянуть сроки их проведения. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич на массовом митинге своих сторонников

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Президент Сербии Александр Вучич на массовом митинге своих сторонников

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

«Это мои последние дни и недели на посту президента, после чего подаю в отставку. Я уже сообщил руководству Сербской прогрессивной партии, что на предстоящих выборах помогу ей получить доверие народа еще на четыре года»,— объявил в субботу вечером Александр Вучич на массовом митинге своих сторонников, который был организован в Белграде на плато перед зданием Скупщины (парламента). По предложению президента список кандидатов правящей партии на выборах будет называться «Единая Сербия».

Провластные СМИ в один голос назвали субботний митинг под лозунгом «Сербия — одна семья» «невиданным доселе». По оценке МВД, в нем приняло участие 207 тыс. человек. Их свозили автобусами в Белград со всей страны, а также из Косово и Республики Сербской. Несмотря на жару, накрывшую столицу Сербии и не ослабевающую даже в вечерние часы, на площади перед парламентом стояли мангалы, на которых жарили традиционные плескавицы (сербские котлеты) для участников митинга. Первые ряды митингующих, среди которых был и сын президента Данило, развернули огромный 500-метровый флаг Сербии. Лидер правящей Сербской прогрессивной партии, экс-премьер Милош Вучевич въехал на площадь на мотоцикле вместе с группой байкеров.

А сам Александр Вучич поднялся на сцену в сопровождении двух китайских роботов, которые исполнили сербский народный танец, после чего президент заверил, что «с августа такие роботы будут собирать в Сербии, и эта фабрика будет лучше китайской».

Пообещал он и повышение пенсий и зарплат уже до конца года, новые дороги и фабрики и много еще чего. Обозначил президент и ориентиры внешней политики страны: «Сербия сохранит традиционное партнерство с Китаем и Россией, мы друзей в трудные времена не бросаем, ускорим мы движение и на европейском пути».

Таким образом, объявив о скорой отставке и проведении досрочных выборов, Александр Вучич формально удовлетворил главное требование протестующих уже полтора года студентов и оппозиции. Одновременно он обозначил и наиболее вероятный расклад политических событий в стране.

Источники “Ъ” в Белграде, знакомые с позицией сербского руководства, говорят, что президент определился в пользу одновременного проведения досрочных президентских и парламентских выборов, чтобы в случае победы правящей партии на выборах в парламент занять кресло премьера, полномочия которого по сербской конституции шире, чем у президента. «При одновременном проведении внеочередных парламентских и президентских выборов, к которым вполне реально присовокупить и местные, в центре всей кампании оказывается сам Александр Вучич. Он возглавляет список правящей партии на выборах в парламент, проталкивает своего кандидата в президенты, поддерживает нужных кандидатов на местах. Тем самым мобилизуется весь партийно-государственный аппарат, а силы и средства не распыляются по трем направлениям»,— поясняют собеседники “Ъ”.

Впрочем, как считают источники “Ъ”, власти постараются по возможности оттянуть сроки проведения досрочных президентских и парламентских выборов, максимально увязав их с проведением в Белграде всемирной выставки EXPO 2027.

Эта впервые проводимая в Сербии выставка намечена на весну будущего года, и именно на нее власти делают главную ставку.

Согласно сербскому закону о президенте республики, в случае отставки президента исполнение его обязанностей переходит спикеру парламента, в данном случае — близкой соратнице президента, экс-премьеру Ане Брнабич, которая и назначает дату досрочных выборов. Правда, оставаться и. о. президента Ана Брнабич может по закону не более трех месяцев, и этот срок отсчитывается со дня ухода в отставку нынешнего главы республики. А вот конкретной даты, когда он собирается покинуть пост президента, Александр Вучич на митинге в Белграде не назвал.