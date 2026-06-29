Стрельбу в Штаде устроил 45-летний немец турецкого происхождения

Задержанным стрелком в Штаде оказался 45-летний гражданин Германии турецкого происхождения. Предположительно, стрельба началась из-за спора об опеке над ребенком, сообщает Hamburger Morgenpost со ссылкой на правоохранительные органы.

Имя задержанного не разглашается. Он открыл стрельбу несколько часов назад в центре матери и ребенка в Штаде — учреждение предоставляет временное жилье нуждающимся матерям. Правоохранительные органы предполагают, что незадолго до этого он поссорился с матерью своей трехмесячной дочери из-за прав на опеку.

Правоохранительные органы до сих пор не знают, где нападавший достал оружие. Известно лишь то, что лицензии на огнестрельное оружие у него не было. Кроме него задержали еще двух человек. По данным Hamburger Morgenpost, на допросе сейчас находится только один из них.

Всего при стрельбе погибли шесть человек, детей среди них нет. Премьер-министр Нижней Саксонии призвал не делать« поспешных выводов и дать полиции провести расследование». Он добавил, что произошедшее связано с «большой семейной трагедией».