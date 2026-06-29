Число погибших при стрельбе на севере Германии достигло шести

Пострадавший при перестрелке в немецком городе Штад скончался в больнице от полученных ранений, сообщила пресс-служба полиции региона. Ранее пять человек погибли прямо на месте.

Стрельба открылась в центре матери и ребенка, предоставляющем временное жилье для нуждающихся матерей. Все погибшие — взрослые. Информации о пострадавших или погибших среди детей не поступало.

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек по подозрению в причастности к нападению. Среди них есть предполагаемый стрелок и два его сообщника.