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Число погибших при стрельбе на севере Германии достигло шести

Пострадавший при перестрелке в немецком городе Штад скончался в больнице от полученных ранений, сообщила пресс-служба полиции региона. Ранее пять человек погибли прямо на месте.

Стрельба открылась в центре матери и ребенка, предоставляющем временное жилье для нуждающихся матерей. Все погибшие — взрослые. Информации о пострадавших или погибших среди детей не поступало.

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек по подозрению в причастности к нападению. Среди них есть предполагаемый стрелок и два его сообщника.

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