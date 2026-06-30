Таксисты в России стали реже выходить на работу из-за проблем с топливом

Водители такси в России реже выходят на линию и стараются избегать дальних маршрутов и заказов в центр города из-за дефицита топлива. Об этом сообщили «Ъ» участники рынка.

По оценке гендиректора таксопарка F1rst Дмитрия Назарова, отток водителей из отрасли в последнее время ускорился на 20%. Гендиректор таксопарка 369 Михаил Манхаев оценил отток водителей в 5–10%. О сокращении активных водителей в некоторых регионах также сообщили в сервисе заказа такси «Максим».

Траты россиян на такси, каршеринг и аренду автомобилей снизились на 3% с 22 по 28 июня, следует из данных сервиса «Сбер Индекс». При этом средние цены на поездки пока не изменились, отметил руководитель Объединения самозанятых России Иван Литвинов. Это связано с динамическим ценообразованием в сервисах такси, которое зависит от спроса и предложения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Полупустые шашечки».