Таксисты в России стали реже выходить на работу из-за проблем с топливом
Водители такси в России реже выходят на линию и стараются избегать дальних маршрутов и заказов в центр города из-за дефицита топлива. Об этом сообщили «Ъ» участники рынка.
По оценке гендиректора таксопарка F1rst Дмитрия Назарова, отток водителей из отрасли в последнее время ускорился на 20%. Гендиректор таксопарка 369 Михаил Манхаев оценил отток водителей в 5–10%. О сокращении активных водителей в некоторых регионах также сообщили в сервисе заказа такси «Максим».
Траты россиян на такси, каршеринг и аренду автомобилей снизились на 3% с 22 по 28 июня, следует из данных сервиса «Сбер Индекс». При этом средние цены на поездки пока не изменились, отметил руководитель Объединения самозанятых России Иван Литвинов. Это связано с динамическим ценообразованием в сервисах такси, которое зависит от спроса и предложения.
Подробнее — в материале «Ъ» «Полупустые шашечки».
Проблемы с топливом в ряде регионов России, повлекшие за собой снижение выхода водителей такси на линии и отказ от дальних маршрутов, усугубляют уже существующий дефицит кадров в отрасли. Ранее «Яндекс Такси» прогнозировало нехватку до 130 тысяч водителей к концу 2024 года, а другие участники рынка оценивали дефицит в диапазоне от 500 до 700 тысяч человек. Отток водителей связан также с ужесточением регулирования в сфере такси и миграционного законодательства, а также с ростом затрат на автомобили и их обслуживание.
В условиях, когда расходы перевозчиков растут из-за удорожания топлива, запчастей и обслуживания автомобилей, средние цены на поездки в такси пока не всегда отражают эти изменения из-за динамического ценообразования агрегаторов. Это создает дополнительное давление на рентабельность перевозчиков и ухудшает восприятие ситуации водителями. В предыдущие годы цены на такси росли, например, в 2024 году средняя стоимость поездки за километр в целом по России увеличилась на 5,2%. С сохранением ограничений на топливном рынке рентабельность легковых пассажирских перевозок будет и дальше снижаться, что может привести к еще большему сокращению числа активных водителей.