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Полисное разнообразие

Участники страхового рынка увеличили выручку и вариативность программ

Сегмент добровольного медицинского страхования (ДМС) оказался в числе лидеров роста в начале 2026 года. По итогам первого квартала он вырос почти на 17% и превысил 93 млрд руб.— максимальный показатель для этого периода с 2022 года. Заметную роль в этом сыграла медицинская инфляция, в результате чего участники рынка повышали тарифы. Впрочем, страховые компании стремились повысить лояльность клиентов, расширив количество предлагаемых основных и сопутствующих услуг.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2026 года сборы страховых компаний в сегменте ДМС показали рост почти на 17% относительно аналогичного периода прошлого года, до 93,2 млрд руб., следует из данных ЦБ. Это максимальный показатель отчетного периода за пять лет. При этом по итогам 2023 и 2024 годов объем рынка ДМС уверенно сокращался, а в 2025 году показал небольшой рост (на 3%).

Уверенный рост второй год подряд демонстрирует сегмент страхования работников — примерно на 21%, до 77,5 млрд руб. (почти 22% годом ранее). Сегмент страхования иных граждан прибавил лишь 2%. При этом страхование граждан, выезжающих за рубеж, сократилось почти на 27%, однако в общем объеме рынка ДМС этот сегмент занимает незначительную долю (0,9 млрд руб.).

В значительной мере на росте показателей сказалась медицинская инфляция, которую участники рынка оценивали в 12–14%.

Поэтому в период перезаключения договоров страховщики уже повысили цены на 7–15% (см. “Ъ” от 27 февраля). В результате, согласно данным ЦБ, в первом квартале 2026 года число заключенных с ними договоров снизилось на 5%, до 2,8 млн. Для смягчения дополнительной нагрузки на бюджеты работодателей страховщики продолжают оптимизировать программы ДМС, в том числе пересматривают состав партнерских клиник, отдавая предпочтение наиболее эффективным с точки зрения соотношения цены и качества, отмечает партнер Б1 Татьяна Самсонова. По словам замгендиректора страхового брокера «Нобилис» Михаила Кунина, в первую очередь страховщики пытаются подстроиться под потребности крупных региональных производственных клиентов. Это помогает страховым компаниям «снизить зависимость от крупных федеральных медицинских сетей, более гибко подходить к ценообразованию и эффективнее сдерживать рост собственных издержек», отмечает директор департамента «Страхование» компании «Рексофт» Никита Евсеенко.

Страховщики отмечают, что увеличивают число клиник-партнеров в регионах. В «Согазе» заявили о росте на 10%, до 10 тыс. «Росгосстрах» заключил 800 новых договоров с клиниками, нарастив сеть до 10 тыс. В ВСК отметили, что заключили около 500 новых договоров «с лечебными организациями, преимущественно региональными, что увеличило число партнеров с 10,5 до 11 тыс.». О росте договоров с клиниками на 5% заявили в «АльфаСтраховании» и «Зетта Страховании».

Такая активность участников рынка позволила им увеличить и продажи дополнительных услуг.

По словам старшего вице-президента группы «АльфаСтрахование» Алексея Артамонова, страховые компании стараются расширять страховой продукт, «добавляют услуги превентивной медицины, более глубокое управление здоровьем персонала, делая акцент на предотвращении заболеваний с учетом специфики бизнеса и географии клиента».

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При этом программы, выходящие за пределы классического ДМС, обладают большей клиентской ценностью. Заместитель гендиректора страхового брокера Mains Леонид Екутич отмечает, что сохранятся тренды «на расширение страховых программ в сторону цифровых сервисов и профилактики, покрытия родственников». Это приводит «как к росту страховой премии на застрахованного, так и к росту самого числа застрахованных в рамках корпоративных договоров», указывает он. По данным ЦБ, количество застрахованных в первом квартале увеличилось почти на 5%, до 9,1 млн человек. Поскольку возможности регулярного повышения зарплат ограничены, работодатели участвуют в гонке соцпакетов, где ДМС является одним из базовых условий удержания кадров. По словам Никиты Евсеенко, компании «не только соглашаются на рост стоимости, но и расширяют охват за счет новых категорий сотрудников».

Юлия Пославская

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