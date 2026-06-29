«Паровозы» и пассажиры

“Ъ” изучил список кандидатов от «Единой России» (ЕР) в Госдуму, утвержденный на съезде 28 июня. Его конфигурация осталась такой же, как и на парламентских выборах 2021 года, однако региональная сетка претерпела точечные корректировки. Большинство действующих думских руководителей имеют высокие шансы на переизбрание, хотя есть и несколько исключений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На выборы-2026 список единороссов, как и в 2021 году, поведет пятерка лидеров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ На выборы-2026 список единороссов, как и в 2021 году, поведет пятерка лидеров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Федеральный список ЕР-2026, как и на прошлых выборах, состоит из пятерки лидеров и 57 региональных групп. Однако некоторые из групп претерпели внутренние изменения.

Как и предполагал “Ъ”, дальневосточная «супергруппа» на этот раз охватила всю территорию федерального округа, включая Бурятию и Якутию, которые пять лет назад были представлены собственными списками. Кемеровская и Томская области, шедшие на прошлых выборах в паре, напротив, получили по отдельной группе. Также «обособились» Владимирская и Ивановская, Брянская и Смоленская области. В то же время Самарская область объединилась с Ульяновской, а Воронежская — с Тамбовской.

Вопреки первоначальным планам ЕР дать каждому новому субъекту — Донецкой и Луганской (ЛНР) народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям — по собственному списку (см. “Ъ” от 31 марта), все они объединены в «супергруппу».

Высокопоставленный источник в партии связывает такой шаг с решением делегировать от этих регионов федеральных, а не местных политиков.

Группу возглавили первый зампред думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий, экс-омбудсмен Татьяна Москалькова, первый зампред комитета по международным делам Вячеслав Никонов и начальник главного штаба ВМФ Владимир Касатонов.

Победивший в праймериз герой ЛНР и депутат местного парламента Ян Лещенко разместился лишь на пятой строчке. Но с учетом высокой явки и активной поддержки ЕР на этих территориях можно ожидать, что и он, и следующие за ним кандидаты (включая херсонского сенатора Дмитрия Ворону) окажутся на проходных позициях.

При этом ни один из глав новых субъектов не выступил в роли «паровоза» (то есть ресурсного кандидата, который не собирается брать мандат после победы на выборах), хотя это традиционная тактика ЕР: в остальных группах насчитывается целых 55 губернаторов. А в восьми группах, объединивших более двух регионов, списки «везут» сразу по два руководителя.

Отсутствие среди «паровозов» некоторых губернаторов можно считать уже традиционным.

Так, в их числе снова не оказалось глав Тюменской и Саратовской областей: группу «тюменской матрешки» возглавил первый вице-спикер Совета федерации Владимир Якушев, а саратовский список — спикер Думы Вячеслав Володин (он также баллотируется по Саратовскому одномандатному округу). Кандидатов от Костромской и Ярославской областей вместо их губернаторов вновь поведет на выборы первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

В Чувашии, которой руководит справоросс Олег Николаев, список ЕР «тащит» местный премьер Сергей Артамонов. Московскую группу вместо делегированного в первую пятерку списка мэра Сергея Собянина возглавил вице-спикер Думы Петр Толстой (он также представит ЕР в Люблинском округе столицы).

Наконец, традиционно не участвуют в думской кампании главы Санкт-Петербурга и Краснодарского края Александр Беглов и Вениамин Кондратьев. Неожиданным же отсутствие глав-«паровозов» стало лишь в двух субъектах: в Ростовской области вместо Юрия Слюсаря список возглавил первый зампред комитета по культуре Александр Шолохов, а в Чечне место Рамзана Кадырова занял первый зампред международного комитета Шамсаил Саралиев.

Большинство единороссов, занимающих руководящие посты в Думе, выдвинуты по округам или получили заведомо проходные места в списке.

Например, вице-спикер Анна Кузнецова — вторая в саратовской группе вслед за господином Володиным, первый зампред Александр Жуков — третий в новосибирско-омской группе, вице-спикер Виктория Абрамченко идет второй в списке по Ростовской области, а третьим там же значится глава комитета по промышленности Владимир Гутенев. Зампред Думы Алексей Гордеев возглавил воронежский список и одновременно выдвинут по Павловскому округу.

Самое неустойчивое положение среди зампредов — у бывшего главы Тувы Шолбана Кара-оола. Он победил на праймериз, но получил в региональной группе лишь четвертую строчку. Кстати, третье место в ней занял председатель комитета по энергетике Николай Шульгинов, который в предварительном голосовании не участвовал.

Практически гарантировано избрание и большинству других глав комитетов, выдвинутых по спискам.

В частности, Сергей Боярский (комитет по информполитике) возглавил список в Санкт-Петербурге, Дмитрий Кобылкин (по экологии) занял вторую строчку в объединенной тюменской группе, Андрей Макаров (по бюджету) стал третьим в списке по Марий Эл, Нижегородской и Рязанской областям, а Павел Крашенинников (комитет по законодательству) — третьим в Свердловской области. Под вопросом только прохождение в Думу главы комитета по молодежной политике Артема Метелева: он восьмой в краснодарской группе, что соответствует его результату на праймериз.

Ряд глав комитетов баллотируются только по одномандатным округам: к примеру, Василий Пискарев (комитет по безопасности) — в Курской области, Олег Морозов (по контролю) — в Татарстане, Сергей Пахомов (по ЖКХ) — в Подмосковье. А единственным из председателей комитетов, кто не попал в число кандидатов, стал глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

Ксения Веретенникова, Андрей Прах, Григорий Лейба