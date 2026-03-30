Групповые ценности

«Единая Россия» завершает работу по разбивке своего федерального списка на выборах в Госдуму. По данным источников “Ъ” в партии, конфигурация документа будет близка к образцу 2021 года, когда единороссы сформировали 57 региональных групп, большинство из которых представляли по одному субъекту. Вероятнее всего, на этот раз их окажется даже больше, поскольку отдельные группы получит каждый из новых регионов Донбасса и Новороссии.

Как рассказали “Ъ” два источника в «Единой России» (ЕР), в основу разбивки списка вновь лег принцип «на каждый субъект — по группе», который мотивирует единороссов на местах к активному участию в кампании. Исключение — так называемая супергруппа — опять будет только на Дальнем Востоке. Она объединит небольшие по численности населения регионы (Камчатка, Чукотка, Сахалинская и Еврейская автономная области) с крупными Приморским и Хабаровским краями. Собеседники “Ъ” не исключают, что на этот раз «супергруппа» может охватить вообще весь Дальневосточный федеральный округ, то есть вобрать в себя даже Якутию, для которой пять лет назад создавали отдельную группу.

Согласно закону о выборах в Госдуму, федеральный список партии должен насчитывать не менее 200 и не более 400 кандидатов. Он может быть разбит на общефедеральную часть и региональные группы. В «головную» часть могут входить до 15 человек (они получают мандаты в первую очередь). Региональных групп — не меньше 35, они должны охватывать всю страну. Объединять можно соседние субъекты или граничащие одномандатные округа (Калининградская область и Сахалин, которые не соприкасаются с другими регионами, могут быть включены куда угодно). При распределении мандатов учитывается абсолютное число голосов, полученных партией в каждой конкретной группе: чем больше ее территория, тем больше шансов получить сразу несколько мест в Госдуме.

Как и пять лет назад, объединения в списке ЕР также произойдут в Сибири, говорит один из собеседников “Ъ”. На выборах-2021 единороссы присовокупили к Красноярскому краю Хакасию и Туву, к Алтайскому краю — Республику Алтай, а к Кемеровской области — Томскую. Кроме того, в рамках одного списка тогда баллотировались кандидаты от Новосибирской и Омской областей. Еще одна общая группа была сформирована на базе Тюменской области, к которой присоединились входящие в нее Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Курганская область.

Остальные регионы в 2021 году в основном получили собственные списки, исключения коснулись только небольших субъектов (например, Ненецкий автономный округ шел вместе с Архангельской областью, Калмыкия — с Астраханской, Севастополь — с Крымом). Аналогичным образом ЕР поступит и на этот раз, говорит источник “Ъ”. При этом ситуативные «союзы», по его словам, могут быть созданы в приграничье, например, в Курской и Брянской областях.

А вот новые регионы — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Запорожская и Херсонская области — вероятнее всего, получат по собственной группе. Как пояснил собеседник “Ъ”, республики «тянут» на отдельные списки сами по себе (по данным Центризбиркома, на начало года в ДНР было зарегистрировано 1,6 млн избирателей, в ЛНР — 1,2 млн). Что же касается сравнительно небольших областей (в Запорожской — 428,8 тыс. избирателей, в Херсонской — 340,6 тыс.), то их решили не объединять из-за возможных разногласий по поводу «проходных» мест. «Там и так достаточно конфликтная ситуация, переругаются еще»,— объяснил источник “Ъ”.

По словам еще одного высокопоставленного единоросса, окончательная конфигурация списка будет утверждена только в начале июня, поскольку для этого нужно опираться на самую актуальную социологию. Не исключено, что в последний момент могут возникнуть неожиданные «союзы», добавил он.

Андрей Прах