Андрей Рублев нарвался на своего

Первым сюрпризом Wimbledon, стартовавшего в Лондоне на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, стало поражение 13-й ракетки мира Андрея Рублева. Второй по силе российский теннисист почти за четыре часа уступил на тай-брейке пятого сета другому россиянину, Роману Сафиуллину, который находится в мировом рейтинге за пределами топ-100 и пробивался в основную сетку через квалификацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рублев во время поединка с Романом Сафиуллиным

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Андрей Рублев во время поединка с Романом Сафиуллиным

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Это может показаться удивительным, но до нынешнего Wimbledon в свои 28 лет Андрей Рублев и Роман Сафиуллин, прекрасно знающие друг друга, не провели между собой ни одного официального матча. Дело в том, что Рублев большую часть своей карьеры участвовал в сравнительно крупных соревнованиях, а Сафиуллин чаще выступал на уровне «челленджеров» — профессиональных турниров, в которых массовку составляют игроки второй сотни рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

При этом лучшим результатом обоих на лондонском мейджоре остается четвертьфинал, которого и тот и другой одновременно достигли три года назад. Рублев тогда считался одним из самых стабильных игроков топ-10, а Сафиуллин стал самым низкорейтинговым четвертьфиналистом Wimbledon с 2014 года, поскольку занимал в мировой классификации 92-е место. Сейчас Сафиуллин вообще стоит там лишь 132-м.

Возвращение Сафиуллина в первую сотню после очередной травмы, вынудившей победителя юниорского Australian Open 2015 года пропустить более пяти месяцев после прошлогоднего Открытого чемпионата США, проходит не самыми быстрыми темпами.

Хотя в апреле он выиграл два грунтовых «челленджера» в Португалии и Австрии, а затем прошел квалификацию Roland Garros и на парижской жаре дал упорнейшее сражение норвежцу Касперу Рууду, который с огромным трудом взял верх в пяти партиях.

Для попадания в основную сетку Wimbledon Сафиуллину тоже пришлось участвовать в отборочном турнире, и в решающем раунде он проявил характер, одолев за 4 часа 49 минут в марафонском пятисетовом триллере швейцарца Жерома Кима. Рублев же столь насыщенной игровой практикой на траве в нынешнем сезоне похвастаться не мог, поскольку две недели назад выбыл на самом старте состязания в Галле.

Тактический рисунок игры читался заранее. Было ясно, что Рублев будет делать ставку на сильную первую подачу и удар справа, а Сафиуллин постарается использовать свои сильные стороны — острую игру по всему корту, особенно фирменный удар слева по линии, которым на траве в хороший день он способен поставить в тупик любого оппонента,— и при первой возможности выходить к сетке.

В итоге матч получился абсолютно равным, и в пятом сете дело дошло до тай-брейка, который в решающих партиях на турнирах Большого шлема играется до десяти очков.

Сначала Сафиуллину пришлось догонять, но затем ни одному из соперников долго не удавалось оторваться более чем на одно очко. Кульминация наступила при счете 12:12, когда Рублев после своего 22-го эйса уступил розыгрыш на своей подаче. Сафиуллин в ответ подал с первого мяча и, реализовав третий матчбол, праздновал волевую победу — 6:4, 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 7:6 (14:12). Этот успех позволит Сафиуллину приблизиться к топ-100 рейтинга ATP. Его соперником по матчу второго круга будет голландец Ботик ван де Зандсхюлп.

Что касается Рублева, то он, не сумев подтвердить прошлогодний результат — выход в 1/8 финала, потеряет в рейтинге несколько позиций и с 13-го места опустится минимум на 16-е, а то и ниже.

Первая ракетка России Даниил Медведев уверенно переиграл финалиста Wimbledon 2017 года хорватского ветерана Марина Чилича — 6:1, 6:2, 6:4, а прошлогоднему чемпиону итальянцу Яннику Синнеру для победы над сербом Миомиром Кецмановичем пришлось выложиться по полной программе. По ходу дела он оказался в непростой ситуации, но выбрался из нее и выиграл со счетом 4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:2, 6:3.

Евгений Федяков