Правительство отложило решение о запрете на экспорт дизтоплива из России

Правительство России не приняло решение о введении запрета на экспорт дизельного топлива для производителей. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, вопрос остается на рассмотрении.

«Правительство принимает все меры, необходимые для того, чтобы внутренний рынок был обеспечен в полном объеме. Меры запрета экспорта, меры насыщения внутреннего рынка, приняты все необходимые решения. В ежедневном режиме занимаемся этим вопросом»,— сказал господин Новак журналистам (цитата по ТАСС).

Ранее Александр Новак сообщал, что Минэнерго рекомендует пока не вводить полный запрет на экспорт дизельного топлива. Сейчас экспорт дизеля разрешен только производителям. Запрет действует для непроизводителей — нефтетрейдеров, нефтебаз и других посредников. С 1 апреля до 31 июля в России запрещен экспорт бензина для всех участников рынка.