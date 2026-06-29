МЧС предупредило свердловчан о сильных ливнях и ветре 29-30 июня

По данным синоптиков, 29-30 июня местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, ливни и порывы ветра до 18 м/с, предупредили в региональном МЧС. В связи с непогодой жителям региона рекомендовано соблюдать меры предосторожности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В частности, гражданам советуют избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередачи, а также заранее закрепить предметы, которые могут быть сорваны ветром.

Дома спасатели советуют закрыть окна, двери и дымоходы.

Автомобилистам при ухудшении погоды рекомендуют остановиться на безопасной обочине, закрыть окна и переждать непогоду в машине. Владельцам частных домов советуют проверить состояние ливневой канализации и дренажных систем, чтобы избежать подтоплений.

Ранее сообщалось, что июнь 2026 года в Екатеринбурге может стать самым влажным в истории метеонаблюдений.

Полина Бабинцева