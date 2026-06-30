Правительство рассматривает понижение стандарта выпускаемого топлива до «Евро-2»
Правительство России может разрешить до июля 2027 года выпуск и обращение бензина и дизтоплива пониженного стандарта — «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Это следует из проекта постановления, с которым ознакомился «Ъ». Мера рассматривается для насыщения внутреннего рынка.
Власти также рассматривают возможность импорта топлива пониженного качества. Для бензина содержание метанола будет ограничено 3%, следует из проекта постановления. Продажа «Евро-2» была запрещена в России с 2013 года. Осенью 2025 года правительство разрешило некоторым НПЗ выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо с показателями «Евро-3».
По словам источника «Ъ» в отрасли, ослабление требований к бензину до класса «Евро-3», скорее всего, оказалось недостаточным для насыщения рынка высокооктановым бензином. По оценкам директора по коммуникациям NEFT Research Дмитрия Прокофьева, для большинства современных автомобилей топливо «Евро-2» может быть небезопасным, однако в регионах значительная часть автопарка еще рассчитана на топливо низкого качества.
Подробнее — в материале «Ъ» «Опять двойка».
Решение о возврате к более низким экологическим стандартам, таким как «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4», рассматривается в условиях сокращения предложения нефтепродуктов и роста цен на АЗС, что привело к нехватке бензина и дизтоплива в ряде регионов. Эта идея возникает не впервые: в условиях возможных перебоев с топливом в 2024 году, а также в 2025 году на фоне атак на НПЗ и частичного возврата к «Евро-3», такой сценарий уже обсуждался как мера по увеличению производства бензина.
Основное отличие «Евро-2» от более высоких стандартов заключается в значительно более высоком разрешенном содержании серы (до 500 мг/кг против 10 мг/кг для «Евро-5»), а также большей доле бензола. По словам экспертов, использование «Евро-2» позволяет производить бензин из менее глубоко переработанной нафты, что упрощает производственный процесс и позволяет задействовать мощности, не способные выпускать более качественное топливо. Однако, хотя это может повысить выпуск бензина на сотни тысяч тонн в месяц и открыть возможности для импорта более дешевого топлива, для многих современных автомобилей топливо низких стандартов может быть небезопасным, хотя в регионах значительная часть автопарка рассчитана на такое топливо.
Ранее правительство уже вводило и снимало запреты на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Например, осенью 2025 года некоторые НПЗ получили разрешение выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо «Евро-3». Однако, по мнению источников в отрасли, этого оказалось недостаточно для насыщения рынка высокооктановым бензином.