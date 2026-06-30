Правительство рассматривает понижение стандарта выпускаемого топлива до «Евро-2»

Правительство России может разрешить до июля 2027 года выпуск и обращение бензина и дизтоплива пониженного стандарта — «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Это следует из проекта постановления, с которым ознакомился «Ъ». Мера рассматривается для насыщения внутреннего рынка.

Власти также рассматривают возможность импорта топлива пониженного качества. Для бензина содержание метанола будет ограничено 3%, следует из проекта постановления. Продажа «Евро-2» была запрещена в России с 2013 года. Осенью 2025 года правительство разрешило некоторым НПЗ выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо с показателями «Евро-3».

По словам источника «Ъ» в отрасли, ослабление требований к бензину до класса «Евро-3», скорее всего, оказалось недостаточным для насыщения рынка высокооктановым бензином. По оценкам директора по коммуникациям NEFT Research Дмитрия Прокофьева, для большинства современных автомобилей топливо «Евро-2» может быть небезопасным, однако в регионах значительная часть автопарка еще рассчитана на топливо низкого качества.

Подробнее — в материале «Ъ» «Опять двойка».