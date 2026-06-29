Александр Шуваев возглавил белгородский список «ЕР» на выборах в Госдуму
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев возглавил региональную группу кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» («ЕР»). Такое решение утвердили на съезде «ЕР» 28 июня.
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев
Фото: пресс-служба президента РФ
Вторым номером идет участник СВО, Герой России Вячеслав Воробьев, который также является депутатом местной облдумы, третьим — его коллега по регпарламенту Виктор Трофименко, который занимает должность замдиректора «Завода ЖБК-1».
Четвертую строчку заняла депутат облдумы, главврач Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского Светлана Немцева. На пятой разместился победитель конкурса «Учитель года — 2025», преподаватель китайского и английского языков гимназии №22 Дмитрий Баланчуков.
О ходе праймериз «ЕР» в макрорегионе перед выборами в Госдуму — в публикации «Ъ-Черноземье».