Учителем года стал педагог по китайскому языку из Белгорода Дмитрий Баланчуков

Победителем всероссийского конкурса «Учитель года — 2025» стал преподаватель китайского и английского языков Дмитрий Баланчуков из Белгородской области, сообщает «Учительская газета».

Дмитрий Баланчуков — учитель белгородской гимназии №22. Летом этого года он стал учителем года на региональном уровне и получил сертификат на 1 млн руб. На церемонии награждения он рассказал журналистам, что профессию учителя выбрал неслучайно — его бабушка была заслуженным педагогом Казахстана, а мать — почетный работник образования РФ. «Мне просто посчастливилось пойти на иностранный язык. Всегда им увлекался. Выбрал в качестве экзотики китайский. Потом пошел преподавать в родную гимназию»,— рассказывал господин Баланчуков.

Конкурс «Учитель года» проводится с 1992 года. Учредители — Министерство просвещения, Общероссийский профсоюз работников образования и «Учительская газета». В прошлом году победителем конкурса стал учитель физики петербургской академической гимназии № 56 им. М. Б. Пильдес Леонид Дедюха.

Полина Мотызлевская