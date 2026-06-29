Язык до суда доведет

Уголовное дело бывшего ректора Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) Надежды Ярушкиной и троих ее подчиненных направлено в суд. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями: следствие считает, что обвиняемые ради высоких показателей в работе принимали в вуз иностранных студентов, не знающих русского языка, а также организовали незаконное пребывание иностранцев в России. Надежда Ярушкина и двое ее бывших подчиненных вину не признают, один признает частично. Адвокаты считают, что в деле нет состава преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экс-ректор УлГТУ Надежда Ярушкина (слева) в общественной приемной «Единой России» на презентации IT-сообществу своей новой книги об искусственном интеллекте Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов Следующая фотография 1 / 2 Экс-ректор УлГТУ Надежда Ярушкина (слева) в общественной приемной «Единой России» на презентации IT-сообществу своей новой книги об искусственном интеллекте Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов

В Ленинский районный суд Ульяновска направлено резонансное уголовное дело бывших ректора УлГТУ Надежды Ярушкиной, директора международного института УлГТУ Павла Пазушкина, начальника отдела университета по работе с абитуриентами Евгения Склярова и проректора по довузовскому дополнительному образованию и организации приема абитуриентов Екатерины Баландиной. Об этом в понедельник сообщило управление ФСБ по Ульяновской области. В ведомстве отмечают, что всех четверых обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Уголовное дело было возбуждено на основании оперативных разработок УФСБ в начале февраля прошлого года. Как отмечают в УФСБ, обвиняемые «путем фальсификации результатов вступительных экзаменов организовали прием в вуз на бюджетную форму обучения иностранных граждан, не владеющих русским языком и не способных осваивать образовательную программу».

По данным источников «Ъ», близких к правоохранительным органам, в обвинительном заключении отмечается, что фигуранты «действовали в составе группы лиц по предварительному сговору», исходя из «карьерных интересов» и руководствуясь стремлением «любым способом» достичь установленные Минобрнауки РФ показатели эффективности работы вуза. Кроме того, они руководствовались и корыстными интересами – намеревались получать премии за высокие показатели в работе. Фигуранты, говорится в деле, «разработали преступную схему» приема в УлГТУ иностранных граждан, не владеющих русским языком, а также «спланировали условия обучения, при которых их отчисление было невозможным». Следствие считает, что федеральному бюджету в виде платы за обучение иностранцев был нанесен ущерб: 12,1 млн руб.— в 2022 году, 6,6 млн руб.— в 2023 году и 1,4 млн руб.— в 2024 году (всего — 20,1 млн руб.). Кроме того, за пять лет (с сентября 2020 года по май 2025 года) за достижение высоких показателей эффективности работы обвиняемые получили выплаты стимулирующего характера: Надежда Ярушкина — 3,149 млн руб., Павел Пазушикин — 3,078 млн руб., Екатерина Баландина — 44 тыс. руб. Общий ущерб, причиненный бюджету РФ, составил более 59 млн руб. Первоначально, при предъявлении обвинения в феврале этого года, следствие указывало ущерб в размере 20 млн руб. В СУ СКР по региону «Ъ» пояснили, что в итоговую сумму ущерба входят как оплата обучения незаконно зачисленных в вуз иностранцев (90 человек), так и плата за обучение студентов, которых, по мнению следователей, следовало отчислить за неуспеваемость и академическую задолженность (231 иностранец).

Кроме того, считает следствие, обвиняемые «организовали незаконное пребывание на территории России иностранных граждан», переводя на следующий курс студентов, которых следовало отчислить. Следствие настаивает, что документы, подаваемые вузом в миграционную службу на продление срока пребывания студентов на территории РФ, следует считать «подложными».

Надежда Ярушкина вину не признает. Следствию она заявила, что закон не нарушала и действовала исходя из своих должностных обязанностей. Двое ее бывших подчиненных с ней солидарны, Павел Пазушкин вину признал частично, отмечая, что в то время «не осознавал», что его действия являются незаконными.

Надежда Ярушкина — доктор технических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный профессор УлГТУ. До возбуждения уголовного дела была зампредом общественного экспертного совета по развитию информационных технологий при губернаторе региона. УлГТУ возглавляла с 2020 года. До этого, с 1997 года, руководила кафедрой информационных систем, с 2006 года была проректором по научной работе. В IT-сообществе региона отмечают, что Надежда Ярушкина — авторитетный ученый, широкой известный по научным работам в области искусственного интеллекта.

Арест Надежды Ярушкиной в феврале прошлого года вызвал в регионе большой резонанс. В ее защиту выступили многочисленные общественные организации, коллеги - ученые и преподаватели, депутаты заксобрания. В конце марта прошлого года меру пресечения суд изменил на домашний арест, а в декабре 2025 года его сменили на запрет определенных действий. Сейчас Надежда Ярушкина работает в одной из ульяновских ИT-компаний, за время следствия она написала новый научный труд — книгу «Искусственный интеллект и семантическое обучение».

Адвокат экс-ректора УлГТУ Денис Бондарь считает, что Надежда Ярушкина действовала «в соответствии с решениями высшего руководства страны в рамках существующих межправительственных соглашений». Признавая, что ректор подписывала приказы о приеме в вуз иностранцев или переводе их на следующий курс, адвокат отмечает, что в ее обязанности не входила проверка знаний каждого студента, она ориентировалась на подписи ответственных сотрудников о согласовании приказа, «а там около десятка человек». «Что касается знаний русского языка, то факт того, что все допрошенные студенты, а их было очень много, давали показания без переводчика, говорит сам за себя»,— заметил Денис Бондарь. По его словам, в деле нет документальных доказательств незнания языка студентами, не было ни одной лингвистической экспертизы, нет экспертиз, которые показали бы отсутствие у иностранцев требуемых знаний, «наоборот, многие из них уже окончили вуз, часть из них осталась работать в России, а это значит, что они владеют и языком, и профессией». «На наш взгляд, имеющиеся в деле доказательства как раз подтверждают отсутствие состава преступления»,— сказал адвокат.

Сергей Титов, Ульяновск