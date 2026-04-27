IT-сообществу представили книгу про ИИ, основы которой написаны в ульяновском СИЗО

В минувшую пятницу в Ульяновске, в региональном штабе общественной поддержки «Единой России» состоялась презентация новой книги доктора технических наук, экс-ректора Ульяновского технического университета (УлГТУ) Надежды Ярушкиной «Искусственный интеллект и семантическое обучение».

Зал был полон. Участники встречи — руководители и сотрудники IT-компаний, ученые и преподаватели, работающие в сфере ИИ, — обсудили также и перспективы развития искусственного интеллекта (ИИ), его влияние на экономику и общество, на развитие сферы IT.

Надежда Ярушкина — член научного совета Российской ассоциации искусственного интеллекта (РАИИ), автор более 400 научных работ в области мягких вычислений, нечеткой логики, гибридных систем и ИИ.

Основа книги, главные мысли и формулировки, фундаментальные определения и направления были написаны Надеждой Ярушкиной в период, когда она находилась в следственном изоляторе.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», Надежде Ярушкиной и еще троим руководителям подразделений УлГТУ СУ СКР в начале февраля прошлого года предъявило обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). По версии следствия, обвиняемые «безосновательно зачисляли в вуз иностранных студентов, не владеющих русским языком», что, по мнению следствия, нанесло бюджету ущерб 20 млн руб. Ректор была заключена в СИЗО. Вину она не признает, утверждая, что нарушений не было, а обучение иностранцев велось в соответствии с законом.

Ульяновская общественность встала на защиту экс-ректора УлГТУ, отмечая, что Надежда Ярушкина — ученый, известный на мировом уровне. С призывами дать ученому свободу выступили представители IT-сообщества, РАИИ, Общественная палата региона, преподаватели и ученые УлГТУ и УлГПУ, руководители крупнейших предприятий и НИИ. В конце марта прошлого года меру пресечения изменили на домашний арест, а в декабре 2025 года его сменили на запрет определенных действий. Сейчас Надежда Ярушкина работает в ульяновской IT-компании ZeBrains архитектором интеллектуальных систем в отделе ИИ.

Книга рассчитана на ученых, работающих в этой сфере и IT-специалистов высокого уровня. Фактически это научная работа о том, как обучать ИИ и, в чем-то, о том, как он обучает человека. Судя по презентации, научный труд совмещает в себе математику, технологии, методологии и философию. И недаром, видимо, автор анонсирует главы философскими высказываниями писателей, ученых и героев произведений от Ивана Тургенева («и буду рассуждать о том несуществующим умом») до Кота Матроскина («Средства у нас есть. У нас ума не хватает»).

Приветствуя в направленном участникам конференции аудиофайле, президент РАИИ Вадим Борисов назвал книгу «фундаментальным трудом, издание которого назрело». «И не удивительно, что эта книга выходит из-под пера Надежды Ярушкиной — основателя и руководителя одной из ведущих научных школ в сфере искусственного интеллекта»,— сказал глава РАИИ, заявив, что «книга станет бестселлером».

Отвечая на вопросы «Ъ-Волга», Надежда Ярушкина отметила, что ИИ — это только вычисления, и итог их зависит от того, что заложено в них человеком. По ее словам, ИИ «эффективен только тогда, когда мы правильно формулируем ему задачу, когда правильно его обучаем», «он заставляет нас быть умней», и человек не должен отставать, чтобы не столкнуться с непредвиденными рисками в сферах применения ИИ. Обсуждать фантастические темы разумности ИИ автор книги отказалась, отметив, что «живем мы, а он просто вычисляет».

Завершила презентацию профессор «единственным определением ИИ, которое невозможно оспорить», что «ИИ — это то, что еще не создано».

В беседе с «Ъ-Волга» Надежда Ярушкина подтвердила, что основа книги сложилась именно в СИЗО, «где в камере восемь человек, постоянные разговоры, курение», «но, как говорил Иосиф Бродский, тюрьма компенсирует малое пространство большим временем».

