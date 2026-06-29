Суд изъял у бывшего белгородского налоговика четыре квартиры и загородный дом

Химкинский горсуд удовлетворил второй иск Генпрокуратуры об изъятии имущества у семьи 50-летнего бывшего начальника отдела камерального контроля УФНС России по Белгородской области Анатолия Соклакова. Как пишет «Ъ», в доход государства обращены доли в коммерческих помещениях площадью 3 тыс. кв. м и четыре квартиры в Белгороде (общей площадью 282 кв. м), а также дом (180 кв. м) с земельным участком на берегу Северского Донца в пригороде облцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Кадастровая стоимость изъятого имущества составляет примерно 25 млн руб. Вся недвижимость находилась в собственности бывшей супруги господина Соклакова Ирины. Рассмотрение иска прокуратуры приостанавливалось в связи с ее смертью и переходом прав собственности к наследникам — детям Соклаковых.

В конце прошлого года «Ъ-Черноземье» рассказывал, что суд удовлетворил аналогичный иск об обращении в доход государства другого имущества Соклакова. Тогда его семья лишилась трех квартир и трех зданий в областном центре, а также спортивно-развлекательного комплекса «Алые паруса» на улице Набережной в Белгороде. Надзор тогда установил, что вся недвижимость была приобретена на незаконные доходы от преступлений.

В апреле прошлого года Химкинский райсуд признал Анатолия Соклакова виновным в шести эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к 11 годам и 3 месяцам колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб. Вместе с ним были осуждены бывший руководитель управления ФНС по Белгородской области Сергей Воронин и известный бизнесмен Сергей Фуглаев, ранее отбывший 5 лет за аналогичные преступления. Воронин за соучастие в хищениях по четырем эпизодам получил 9 лет колонии и 900 тыс. руб. штрафа, а Фуглаев — 6 лет и 700 тыс. руб. штрафа за два эпизода.

В апреле этого года Соклаков, по данным «Ъ», вышел из колонии. Он отбывал срок в колонии №5 в Кирово-Чепецке Кировской области. Его перевели на принудительные работы в исправительный центр №1 в Яковлевский округ Белгородской области.