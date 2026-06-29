Налоговик возместил НДС своими активами

Как стало известно “Ъ”, в Подмосковье завершился процесс по обращению в доход государства внушительного имущества семьи экс-начальника отдела камерального контроля УФНС России по Белгородской области Анатолия Соклакова. Он получил в прошлом году 11 лет колонии за незаконное возмещение 255 млн руб. налога на добавленную стоимость (НДС). Родственники бывшего высокопоставленного налоговика лишились активов уже почти на 310 млн руб.: в конце прошлого года у них изъяли гостинично-развлекательный комплекс «Алые паруса» и три элитные квартиры в Белгороде, а на прошлой неделе — еще четыре квартиры, загородную усадьбу и доли в коммерческих объектах. Во время судебных процессов Соклаков смог добиться освобождения из колонии и перевода на принудительные работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, Химкинский городской суд Московской области на прошлой неделе удовлетворил второй иск Генпрокуратуры об изъятии имущества у семьи 50-летнего бывшего начальника отдела камерального контроля УФНС России по Белгородской области Анатолия Соклакова. Как следует из документов, с которыми ознакомился “Ъ”, в доход государства обращены доли в коммерческих помещениях площадью 3 тыс. кв. м и четыре квартиры в Белгороде (общей площадью 282 кв. м), а также дом (180 кв. м) с земельным участком на берегу Северского Донца в пригороде облцентра.

Кадастровая стоимость изъятого имущества составляет примерно 25 млн руб.

Вся недвижимость находилась в собственности бывшей супруги господина Соклакова Ирины. Рассмотрение иска прокуратуры приостанавливалось в связи с ее смертью и переходом прав собственности к наследникам — детям Соклаковых.

Причиной изъятия стали результаты проверки материального состояния господина Соклакова и членов его семьи. Выяснилось, что до момента назначения в отдел камерального контроля в 2005 году у него и у его родственников фактически не было никаких дорогих активов. Однако впоследствии его родственники стали приобретать различное имущество, в том числе коммерческую и жилую недвижимость. При этом официальные доходы не позволяли этого: в 2011–2018 годах члены семьи Соклакова заработали немногим больше 20 млн руб., а в их собственности оказалось имущество более чем на 300 млн руб.

В прошлом году по иску надзорного ведомства у них изъяли гостинично-развлекательный комплекс «Алые паруса», базу незавершенного строительства и три элитные квартиры в Белгороде общей стоимостью более 280 млн руб. Ответчики настаивали на законном приобретении этой недвижимости, однако их жалобы были оставлены без удовлетворения. В новом процессе Соклаков лично не участвовал: в исправительном учреждении, где он отбывает наказание, нет возможности обеспечить его подключение по видео-конференц-связи.

В апреле 2025 года Химкинский горсуд признал господина Соклакова виновным в шести эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к одиннадцати годам трем месяцам колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб.

Было установлено, что в 2015–2017 годах он вместе с другими сотрудниками УФНС и предпринимателями организовал схему незаконного возмещения порядка 255 млн руб. НДС по фиктивным сделкам. Самым известным фигурантом этого дела был Сергей Воронин, который руководил управлением ФНС по Белгородской области в 2017–2019 годах. Он получил девять лет колонии за участие в хищении.

Срок господину Соклакову был назначен с учетом приговора, вынесенного Октябрьским райсудом Белгорода в марте 2020 года. Тогда бывший налоговик получил четыре года шесть месяцев колонии за участие в незаконном возмещении из бюджета более 46 млн руб. С учетом отбытого срока, а также времени в СИЗО, которое он провел во время расследования второго уголовного дела, к концу прошлого года господин Соклаков отбыл уже половину из назначенных ему по второму приговору 11 лет.

Знакомые с ситуацией источники “Ъ” говорят, что срок господин Соклаков отбывал в колонии №5 в Кирово-Чепецке Кировской области. В апреле этого года его перевели на принудительные работы в исправительный центр №1 в Яковлевский округ Белгородской области.

Сергей Толмачев, Воронеж