НДС надул паруса

В конце ноября подмосковный суд обратил в доход государства недвижимость бывшего начальника отдела камерального контроля УФНС России по Белгородской области Анатолия Соклакова, приговоренного к 11 годам колонии за незаконное возмещение 255 млн руб. налога на добавленную стоимость (НДС). Как удалось выяснить «Ъ-Черноземье», родственники и подконтрольные экс-налоговику лица лишились трех квартир и трех зданий в областном центре, а также спортивно-развлекательного комплекса «Алые паруса» на улице Набережной. Суд установил, что вся недвижимость была приобретена на незаконные доходы от преступлений.

Экс-сотрудник белгородского УФНС оказался владельцем недвижимости стоимостью около 300 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Химкинский райсуд Московской области в конце ноября удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства 13 объектов имущества, принадлежавшего семье бывшего начальника отдела камерального контроля УФНС России по Белгородской области Анатолия Соклакова. В пресс-релизе о решении суд не раскрыл список изъятых объектов, отметив лишь, что их стоимость составляет порядка 300 млн руб., что значительно превышает доход почти в 8 млн руб., который ответчик получил в 2006–2018 годах. Других подробностей рассмотрения дела в суде не привели.

Как следует из опубликованного текста решения суда, в пользу государства взыскан имущественный комплекс подконтрольного бывшему сотруднику УФНС комплекса «Алые паруса» на улице Набережной в Белгороде. Согласно публичным картам, в его состав входит гостиница и ресторан, которые в данный момент не работают. Суд установил, что строительство объектов осуществлялось на деньги, полученные Соклаковым в результате незаконного возмещения НДС.

В состав изъятого имущественного комплекса входят четыре земельных участка общей площадью почти 5 тыс. кв. м, а также три здания общей площадью свыше 1,5 тыс. кв. м. Кадастровая стоимость объектов превышает 237 млн руб.

Кроме того, по иску Генпрокуратуры изъяты три квартиры в Белгороде общей площадью более 350 кв. м и кадастровой стоимостью более 25 млн руб., а также три здания на улице Песчаной стоимостью более 21 млн руб. и общей площадью почти 2 тыс. кв. м. Все имущество было записано на родителей Соклакова, его бывшую супругу, детей, невестку, тещу, а также на директора ООО «Спортивно-развлекательный центр "Алые паруса"» Максима Абрамова.

Оперативно получить комментарий представителей Анатолия Соклакова по поводу иска Генпрокуратуры «Ъ-Черноземье» не удалось. В процессе ответчики, среди которых был сам Соклаков и его родственники, выступали против удовлетворения требований. Суд посчитал, что их доводы о наличии законных средств для приобретения недвижимости опровергнуты исследованными материалами.

Анатолий Соклаков является ключевым фигурантом резонансного уголовного дела о хищении более 255 млн руб. бюджетных средств под предлогом возмещения НДС.

В апреле этого года Химкинский райсуд признал его виновным в шести эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к 11 годам и 3 месяцам колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб. Вместе с ним были осуждены бывший руководитель управления ФНС по Белгородской области Сергей Воронин и известный бизнесмен Сергей Фуглаев, ранее отбывший 5 лет за аналогичные преступления. Воронин за соучастие в хищениях по четырем эпизодам получил 9 лет колонии и 900 тыс. руб. штрафа, а Фуглаев — 6 лет и 700 тыс. руб. штрафа за два эпизода. Также по делу проходили еще четыре человека, в том числе Максим Абрамов, получившие различные сроки от 3 до 4 лет лишения свободы и штрафы от 500 до 800 тыс. руб. Осужденные были взяты под стражу после вынесения приговора.

Как установлено в суде, в 2015–2017 годах все фигуранты дела участвовали в организации фиктивных сделок купли-продажи недвижимости между подконтрольными юридическими лицами по многократно завышенной стоимости. Ключевую роль в схемах играли должностные лица налоговых органов, которые обеспечивали формальные проверки документов и способствовали принятию незаконных решений о возмещении, а после получали различные суммы в качестве вознаграждений.

Все подсудимые признали вину в совершенных преступлениях.

Согласно тексту приговора, бывший начальник УФНС по Белгородской области Сергей Воронин заявил, что за соучастие в незаконном возмещении НДС в 2015-2018 годах получил от Соклакова 8 млн руб. наличными, две квартиры в Белгороде, автомобиль Hyundai, ювелирные изделия стоимостью 1,5 млн руб. и мебель, купленную в магазине «Мебелини».

Самый большой срок Соклакову был назначен с учетом приговора, вынесенного ему Октябрьским райсудом Белгорода в марте 2020 года. Тогда бывший налоговик получил 4 года и 6 месяцев колонии за участие в незаконном возмещении из бюджета более 46 млн руб. В сентябре 2021-го его наказание было заменено на принудительные работы. В срок отбывания нового наказания помимо отбытого ему было зачтено два года в СИЗО из расчета «день за полтора». Таким образом, к вступлению второго приговора в силу в сентябре этого года Соклаков отбыл более половины из назначенных ему 11 лет.

Сергею Воронину, находившемуся под запретом определенных действий, в срок отбывания наказания зачли 8 месяцев, которые он провел в СИЗО.

Сергей Толмачев