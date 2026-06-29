Матвиенко попросила Мишустина упростить исключение памятников из госреестра
Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко попросила премьер-министра Михаила Мишустина упростить процесс исключения памятников культуры из госреестра. Речь идет об объектах культурного наследия, которые были утрачены или необоснованно туда включены.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Объекты культуры регионального и местного значения вносятся в госреестр по решению властей субъектов, а исключаются постановлением правительства. «Регионы говорят о необходимости упрощения процедуры»,— сказала госпожа Матвиенко на встрече с Михаилом Мишустиным (цитата по сайту правительства).
В марте Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет областные власти правом исключать исторические здания из региональных реестров объектов культурного наследия. Решение должно быть согласовано с Минкультуры России.
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Инициатива по упрощению исключения объектов культурного наследия из реестра не нова. В январе 2025 года Дума Ставропольского края уже вносила законопроект с поправками к закону «Об объектах культурного наследия народов РФ», который наделяет региональные власти правом исключать такие объекты на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы, но с согласованием Минкультуры РФ. Ранее для исключения регионального объекта из реестра требовалось распоряжение правительства РФ, что, по мнению ставропольских депутатов, приводило к более длительной процедуре.
По данным Минкультуры РФ на март 2026 года, в реестре культурного наследия находится 160 тыс. объектов, из которых 83,2 тыс. — регионального значения. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в 2024 году заявлял о планах по инвентаризации этих объектов для их последующего вовлечения в хозяйственный оборот. Многие объекты требуют серьёзных вложений, и инвесторы часто не готовы их брать из-за высоких затрат и низкой окупаемости.