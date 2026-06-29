Матвиенко попросила Мишустина упростить исключение памятников из госреестра

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко попросила премьер-министра Михаила Мишустина упростить процесс исключения памятников культуры из госреестра. Речь идет об объектах культурного наследия, которые были утрачены или необоснованно туда включены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Объекты культуры регионального и местного значения вносятся в госреестр по решению властей субъектов, а исключаются постановлением правительства. «Регионы говорят о необходимости упрощения процедуры»,— сказала госпожа Матвиенко на встрече с Михаилом Мишустиным (цитата по сайту правительства).

В марте Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет областные власти правом исключать исторические здания из региональных реестров объектов культурного наследия. Решение должно быть согласовано с Минкультуры России.

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