Особнякам перепридумывают охранные грамоты

Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий областные власти правом исключать исторические здания из региональных реестров объектов культурного наследия. Как поясняют предложившие поправки депутаты Ставропольской думы, регионы сейчас наделяют памятники таким охранным статусом и логично было бы дать им полномочия исключать их из реестра. Федеральные депутаты почти всех фракций в ходе дискуссии в Госдуме пеняли, что эта мера развяжет руки застройщикам и может сильно сократить число охраняемых законом памятников в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Проект поправок к закону «Об объектах культурного наследия народов РФ» в федеральный парламент внесла в январе 2025 года Дума Ставропольского края. После того как их первоначальный текст был раскритикован правительством РФ, в ноябре 2025 года в Госдуму поступила вторая редакция законопроекта. Его суть сводится в основном к коррективам ст. 23 закона. Сейчас там говорится, что из реестра объектов культурного наследия (ОКН) памятники регионального значения исключают после обращения местных властей, но решение об этом принимает Минкультуры РФ. Законопроект наделяет таким правом региональные власти на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы. Впрочем, согласование с Минкультуры РФ в этом случае поправки все же предусматривают. Напомним, что при исключении из реестра охранный статус ОКН с объекта снимается.

В пояснительной записке к поправкам говорится, что сейчас для исключения регионального ОКН из реестра требуется распоряжение правительства РФ. Это приводит к «более длительной процедуре принятия решения», считают ставропольские депутаты, тогда как наделение таким правом регионов станет более эффективным механизмом. По закону региональные власти могут включать ОКН в реестр, поэтому логично было бы передать им полномочия и по исключению, пояснила на слушаниях 11 марта в Госдуме представитель Думы Ставропольского края Анна Конева.

По данным Минкультуры РФ на март 2026 года, в реестре ОКН находится 160 тыс. особняков, церквей, зданий и памятников культуры (в том числе 83,2 тыс. объектов регионального значения). В 2024 году премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о планах провести инвентаризацию ОКН для их последующего вовлечения в хозяйственный оборот. Эти объекты, по его словам, находятся в основном в хорошем или удовлетворительном состоянии, но есть и памятники культуры, требующие серьезных вложений.

Поправки ставропольских депутатов были раскритикованы членами координационного совета градозащитных организаций (в их числе «Архнадзор» и Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры), которые 10 марта обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой снять документ с рассмотрения. По их словам, нынешние законодательные нормативы действуют около 50 лет со времен СССР, а поправки содержат «колоссальные риски утрат культурного наследия Отечества», открывая возможность для «массового исключения» ОКН из реестров. Решения, которые могут вызвать «необратимые последствия» вплоть до сносов зданий, должны приниматься лишь на федеральном уровне, говорится в обращении.

Госпожа Конева заверила Госдуму, что поправки «не предусматривают снижения степени госохраны» ОКН, а наоборот, нацелены на «повышение эффективности заложенных в законе процедур». Депутат Ольга Дмитриева (СР) при этом не поняла, зачем вообще нужно облегчать процедуру исключения ОКН из реестра. Чем докладчика «обидела федеральная структура» принятия решений, не понял и коммунист Алексей Куринный. Его однопартиец Андрей Алехин посетовал, что восстанавливать особняки и выгодно сдавать их в аренду умеют только столичные власти, «остальным приходится довольствоваться очередным торговым центром вместо памятников», и поправки развяжут регионам руки в этом вопросе. Внефракционный депутат Евгений Марченко сказал, что в Санкт-Петербурге «много таких объектов» (3,7 тыс. зданий.— “Ъ”) и в случае наделения регионов полномочиями из поправок все особняки передадут застройщикам.

Ослабление регулирования может создать стимулы для «недобросовестного поведения» лиц, заинтересованных в приобретении участков под ОКН, опасается Игорь Мусатов (ЛДПР).

Содокладчик, глава думского комитета по культуре Ольга Казакова (ЕР) дала понять, что все «красные линии» законопроект сохраняет: уровень защиты не снизится из-за обязательного согласования процедуры с Минкультуры РФ и необходимости проводить историко-культурную экспертизу. В реестре содержится 3,7 тыс. утраченных ОКН, а для их исключения из списка нужно пройти «громоздкую процедуру», пожаловалась госпожа Казакова. Законопроект был принят в первом чтении: 289 депутатов проголосовали «за», 81 человек — «против».

Александр Воронов