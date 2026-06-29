Бразильский нападающий Фелипе Аугусто перешел в «Зенит»

Бразильский нападающий Фелипе Аугусто перешел из турецкого «Трабзонспора» в петербургский «Зенит». Об этом сообщила пресс-служба российской команды.

Контракт с игроком рассчитан на четыре сезона. Также предусмотрена возможность продления соглашения еще на один год. По данным журналиста Вене Касагранде, «Зенит» заплатил за трансфер 22-летнего форварда €20 млн.

В прошлом сезоне Фелипе Аугусто провел за «Трабзонспор» 40 матчей во всех турнирах, в которых отличился 15 забитыми мячами. Ранее он играл за бразильский «Коринтиас» и бельгийский «Серкль Брюгге».

Фелипе Аугусто стал восьмым бразильским игроком в составе «Зенита». В прошлом сезоне петербургский клуб в 11-й раз в своей истории выиграл чемпионат России.

Таисия Орлова