Японская иена упала к доллару до минимума 1986 года

Курс японской национальной валюты на торгах в Нью-Йорке опустился на 0,1% по отношению к доллару и достиг отметки в 161,9 иены. Последний раз иена торговалась на таком уровне в 1986 году, отмечает Bloomberg.

Как отмечает японское издание NHK, инвесторы скупают доллары в ожидании того, что Федеральная резервная система США может повысить процентную ставку. Падение иены происходит после того, как Банк Японии в середине июня повысил базовую учетную ставку рефинансирования до максимального уровня с сентября 1995 года — с 0,75% до 1,0%.