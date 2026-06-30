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Групповые ценности

Главные истории первого этапа чемпионата мира по футболу

Групповой этап проходящего в США, Канаде и Мексике мирового футбольного первенства, может быть, не поразил интригами, напряженностью борьбы за выход в play-off. Однако он подарил достаточно любопытных спортивных и околоспортивных историй. Об одиннадцати наиболее примечательных — в материале “Ъ”.

Бомбардирские разборки

Еще до начала североамериканского турнира казалось очевидным, что рекорд по количеству голов на чемпионатах мира, принадлежавший Мирославу Клозе (16 мячей), не устоит. Пал он в итоге очень быстро. В матче первого тура великий Лионель Месси сделал хет-трик в ворота алжирцев и сравнялся с немецким бомбардиром. А во втором туре он дважды поразил ворота австрийцев — и вырвался вперед.

Теперь, после матча с иорданцами, у Месси 19 голов на мировых первенствах. Однако нет сомнений в том, что и рекорд 39-летнего аргентинца долго не проживет.

Рубежа в 16 мячей уже достиг 27-летний Килиан Мбаппе, впереди у которого еще много матчей за сборную Франции. Причем Мбаппе демонстрирует редкую по меркам современного футбола продуктивность. Его 16 мячей уместились в 17 матчей чемпионатов мира. Для сравнения: у Клозе — 24 игры, у Месси — 29.

Лионель Месси

Лионель Месси

Фото: Tim Heitman / Reuters

Лионель Месси

Фото: Tim Heitman / Reuters

Вряд ли найдется равный Лионелю Месси в том, что касается другой, более фрагментированной статистики, подсвечивающей его выдающееся спортивное долголетие. 13 мячей на чемпионатах мира он забил уже после достижения 35-летия.

Этим «бомбардирская тема» не исчерпывается. Вполне вероятно, кому-то удастся наконец превзойти еще недавно представлявшееся вечным достижение Жюста Фонтена. Он на ЧМ-1958 настрелял 13 мячей. Правда, необходима оговорка, что это был чемпионат куда более компактный, чем нынешний. В нем приняли участие 16 сборных, среди которых не было «случайных» команд. Завоевавшие бронзу французы сыграли всего шесть встреч; на нынешнем турнире команда может провести до восьми матчей.

Фотогалерея

Лучшие бомбардиры чемпионатов мира

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Лионель Месси (Аргентина), &lt;b>18 голов&lt;/b>

Лионель Месси (Аргентина), 18 голов

Фото: John Reed / Imagn Images / Reuters

Мирослав Клозе (Германия), &lt;b>16 голов&lt;/b>. Играл на чемпионатах мира 2002, 2006, 2010 и 2016 годов

Мирослав Клозе (Германия), 16 голов. Играл на чемпионатах мира 2002, 2006, 2010 и 2016 годов

Фото: Andrew Medichini / AP

Килиан Мбаппе (Франция), &lt;b>16 голов&lt;/b>

Килиан Мбаппе (Франция), 16 голов

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Роналдо (Роналду Луис Назариу ди Лима, Бразилия), &lt;b>15 голов&lt;/b>. Ездил на мировые первенства 1994, 1998, 2002 и 2006 годов. При этом на ЧМ-1994 года ни разу не вышел на поле, просидев на скамейке запасных

Роналдо (Роналду Луис Назариу ди Лима, Бразилия), 15 голов. Ездил на мировые первенства 1994, 1998, 2002 и 2006 годов. При этом на ЧМ-1994 года ни разу не вышел на поле, просидев на скамейке запасных

Фото: Andrew Budd / Reuters

Герд Мюллер (Германия), &lt;b>14 голов&lt;/b>. Участвовал в чемпионатах мира 1970 и 1974 годов

Герд Мюллер (Германия), 14 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1970 и 1974 годов

Фото: AP

Жюстен Фонтен (Франция), &lt;b>13 голов&lt;/b>. Установил свой рекорд всего за один чемпионат мира 1958 года &lt;BR>На фото в центре

Жюстен Фонтен (Франция), 13 голов. Установил свой рекорд всего за один чемпионат мира 1958 года
На фото в центре

Фото: STAFF / INTERCONTINENTALE / AFP

Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле (Бразилия), &lt;b>12 голов&lt;/b>. Играл на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов

Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле (Бразилия), 12 голов. Играл на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов

Фото: AFP

Юрген Клинсман (Германия), &lt;b>11 голов&lt;/b>. Играл на чемпионатах мира 1990, 1994 и 1998 годов

Юрген Клинсман (Германия), 11 голов. Играл на чемпионатах мира 1990, 1994 и 1998 годов

Фото: ANDREW WINNING / AFP

Шандор Кочиш (Венгрия), &lt;b>11 голов&lt;/b>. Участвовал лишь в одном чемпионате мира 1954 года &lt;BR>На фото в центре

Шандор Кочиш (Венгрия), 11 голов. Участвовал лишь в одном чемпионате мира 1954 года
На фото в центре

Фото: dpa Picture-Alliance / AFP

Гжегож Лято (Польша), &lt;b>10 голов&lt;/b>. Участвовал в чемпионатах мира 1974, 1978 и 1982 годов &lt;BR>На фото слева

Гжегож Лято (Польша), 10 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1974, 1978 и 1982 годов
На фото слева

Фото: / AP / / AP

Томас Мюллер (Германия), &lt;b>10 голов&lt;/b>. Выступал на чемпионатах мира 2010, 2014 и 2018 годов. Вошел в состав команды Германии на мировое первенство 2022 года &lt;BR>На фото: в красной форме

Томас Мюллер (Германия), 10 голов. Выступал на чемпионатах мира 2010, 2014 и 2018 годов. Вошел в состав команды Германии на мировое первенство 2022 года
На фото: в красной форме

Фото: Matthias Schrader / AP

Теофило Кубильяс (Перу), &lt;b>10 голов&lt;/b>. Участвовал в мировых первенствах 1970, 1978 и 1982 годов &lt;BR>На фото второй справа

Теофило Кубильяс (Перу), 10 голов. Участвовал в мировых первенствах 1970, 1978 и 1982 годов
На фото второй справа

Фото: AP

Гари Линекер (Англия), &lt;b>10 голов&lt;/b>. Выступал на чемпионатах мира 1986 и 1990 годов &lt;BR>На фото справа

Гари Линекер (Англия), 10 голов. Выступал на чемпионатах мира 1986 и 1990 годов
На фото справа

Фото: STAFF / AFP

Габриэль Батистута (Аргентина), &lt;b>10 голов&lt;/b>. Играл на мировых первенствах 1994, 1998 и 2002 годов &lt;BR>На фото справа

Габриэль Батистута (Аргентина), 10 голов. Играл на мировых первенствах 1994, 1998 и 2002 годов
На фото справа

Фото: VANDERLEI ALMEIDA / AFP

Хельмут Ран (Германия), &lt;b>10 голов&lt;/b>. Участвовал в чемпионатах мира 1954 и 1958 годов &lt;BR>На фото слева

Хельмут Ран (Германия), 10 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1954 и 1958 годов
На фото слева

Фото: stf / AP

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Лионель Месси (Аргентина), 18 голов

Фото: John Reed / Imagn Images / Reuters

Мирослав Клозе (Германия), 16 голов. Играл на чемпионатах мира 2002, 2006, 2010 и 2016 годов

Фото: Andrew Medichini / AP

Килиан Мбаппе (Франция), 16 голов

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Роналдо (Роналду Луис Назариу ди Лима, Бразилия), 15 голов. Ездил на мировые первенства 1994, 1998, 2002 и 2006 годов. При этом на ЧМ-1994 года ни разу не вышел на поле, просидев на скамейке запасных

Фото: Andrew Budd / Reuters

Герд Мюллер (Германия), 14 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1970 и 1974 годов

Фото: AP

Жюстен Фонтен (Франция), 13 голов. Установил свой рекорд всего за один чемпионат мира 1958 года
На фото в центре

Фото: STAFF / INTERCONTINENTALE / AFP

Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле (Бразилия), 12 голов. Играл на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов

Фото: AFP

Юрген Клинсман (Германия), 11 голов. Играл на чемпионатах мира 1990, 1994 и 1998 годов

Фото: ANDREW WINNING / AFP

Шандор Кочиш (Венгрия), 11 голов. Участвовал лишь в одном чемпионате мира 1954 года
На фото в центре

Фото: dpa Picture-Alliance / AFP

Гжегож Лято (Польша), 10 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1974, 1978 и 1982 годов
На фото слева

Фото: / AP / / AP

Томас Мюллер (Германия), 10 голов. Выступал на чемпионатах мира 2010, 2014 и 2018 годов. Вошел в состав команды Германии на мировое первенство 2022 года
На фото: в красной форме

Фото: Matthias Schrader / AP

Теофило Кубильяс (Перу), 10 голов. Участвовал в мировых первенствах 1970, 1978 и 1982 годов
На фото второй справа

Фото: AP

Гари Линекер (Англия), 10 голов. Выступал на чемпионатах мира 1986 и 1990 годов
На фото справа

Фото: STAFF / AFP

Габриэль Батистута (Аргентина), 10 голов. Играл на мировых первенствах 1994, 1998 и 2002 годов
На фото справа

Фото: VANDERLEI ALMEIDA / AFP

Хельмут Ран (Германия), 10 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1954 и 1958 годов
На фото слева

Фото: stf / AP

Смотреть

Пропажа спонсоров

В самом начале чемпионата мира «вирусной» стала тема противостояния Международной федерации футбола (FIFA) и брендов. Правилами предусмотрен запрет демонстрации логотипов компаний, которые не являются официальными спонсорами чемпионата мира.

Затянутый брезентом фасад стадиона в Сан-Франциско

Затянутый брезентом фасад стадиона в Сан-Франциско

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Затянутый брезентом фасад стадиона в Сан-Франциско

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Избавлялись от эмблем впопыхах. На фасаде стадиона в Сан-Франциско затянули брезентом логотип джинсового гиганта Levi’s. На фудкортах виднелись баночки соусов с заклеенной изолентой надписью Heinz. А футболист сборной Германии Джамал Мусиала был вынужден заклеить эмблему на своих наушниках Beats.

«Бушевание цензуры», кажется, дало ущемленным компаниям отличный козырь.

Все они воспользовались ситуацией и провели забавные кампании в социальных сетях. А изящнее всех поступили, кажется, в Gillette. Свой торговый знак на фасаде стадиона в Фоксборо он «залил» массой, имитирующей пену для бритья.

Вратарь на 17 миллионов

Каждый чемпионат мира дарит как минимум одного неожиданного героя, превращает никому не известного игрока или тренера в фигуру чрезвычайно популярную. На этот раз такой фигурой стал 40-летний Возинья, вратарь впервые квалифицировавшейся на мировое первенство сборной Кабо-Верде.

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Соперниками дебютантов по стартовому матчу были чемпионы Европы испанцы. Команды разошлись миром — 0:0, а Возинья, отразивший семь ударов, среди которых были и очень опасные, стал главным героем встречи.

За сутки после игры число подписчиков его Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) взлетело с 50 тыс. до 5,7 млн пользователей. К старту play-off оно перевалило за 17 млн — это лишь чуточку меньше, чем у действующего обладателя «Золотого мяча» Усмана Дембеле.

Есть и более трогательная деталь. Мать Возиньи Ана Кандида Эвора, которой виза в США оказалась не по карману, все-таки смогла посетить игру своего сына на чемпионате мира. Ей помогли с оформлением документов после вмешательства лидера демократов в Конгрессе США Хакима Джеффриса.

История Возиньи на этом чемпионате мира еще не завершена. Вслед за испанцами скромная команда Кабо-Верде огорчила уругвайцев, сыграв и с ними вничью. Еще одно очко она заработала в матче против сборной Саудовской Аравии. Этого хватило, чтобы выйти в play-off. Оппонент по 1/16 финала — действующие чемпионы мира аргентинцы.

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Невыносимая тяжесть пития

Главная, пожалуй, история группового этапа связана с одним из наиболее заметных нововведений FIFA — внедрением так называемых гидратационных пауз: в середине каждого из таймов игрокам дается по три минуты на питье. Головная организация объяснила их необходимость высокими температурами и высокой влажностью. На деле прерывают матчи везде — и в регионах, где погодные условия щадящие, и на крытых стадионах, оборудованных инструментами климат-контроля.

Питьевая пауза во время матча 1/16 финала между сборными Канады и ЮАР

Питьевая пауза во время матча 1/16 финала между сборными Канады и ЮАР

Фото: Daniel Cole / Reuters

Питьевая пауза во время матча 1/16 финала между сборными Канады и ЮАР

Фото: Daniel Cole / Reuters

Подобные перерывы были и раньше, но проводились они на усмотрение судей при экстремальных условиях. Обязательными они стали только на нынешнем чемпионате мира. И обсуждения этого изменения не утихают. По двум причинам.

Во-первых, «гидратационные» паузы меняют ход и содержание игры. Оно и понятно: в футболе тренерам всегда было разрешено давать указания своим подопечным с бровки, но собрать всех игроков на разговор (пусть даже короткий) было нереально. Теперь такие консультации легализованы. Наставники этим рычагом активно пользуются: меняют схемы или расположение игроков на поле, указывают на слабые места оппонентов. В результате набралась уйма случаев, когда команда, владевшая инициативой до водопоя, уступает преимущество сопернику во второй половине тайма. Скачки в активности настолько явные, что тренеры, игроки, эксперты и аналитики все чаще, размышляя о феномене, мысленно делят игру на четыре четверти.

Во-вторых, распространилось мнение, что «гидратационные» паузы являются прикрытием, позволяющим FIFA еще больше зарабатывать на рекламе. Вещателям коммерческие вставки разрешены в двух форматах: полноценном и split-screen (когда реклама брендов на экране соседствует с трансляцией). При этом «покидать поле» телеканалам запрещено в первые 20 секунд после свистка. Вернуться к показу матча они должны за 30 секунд до возобновления игры.

Расписание всех матчей с трансляциями

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Норвежские гребцы

Любой чемпионат мира — это ведь повод поговорить и о болельщиках с их необычными ритуалами. В центре внимания на этот раз оказались норвежцы. В поддержку национальной команды они проводят акцию под названием Ro! («Греби!»). Суть флешмоба заключается в следующем: заводящий дует в викингский рог, фанаты садятся в ряд и, имитируя греблю на драккарах, синхронно тянут на себя воображаемые весла с возгласом «Ру!». И все это под громкие удары барабана.

Фирменное движение болельщики продемонстрировали на трибунах во время матчей группового этапа. А после победы над сенегальцами (3:2) к ним присоединились и футболисты.

В барабан бил капитан команды Мартин Эдегор, впереди сидел Эрлинг Холанн — главная звезда норвежской сборной.

Фанаты устраивают акцию при любом удобном случае. Соцсети разорвали видео, где болельщики гребут на эскалаторе арены Gillette Stadium в Бостоне, в вагонах метро или на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Сборную, которая впервые с 1998 года принимает участие в чемпионате мира, не забывают поддерживать и на родине. Гребут и дошкольники в детских садах, и члены правительства. А завсегдатаи спортзалов шутят, что при выполнении упражнений на гребном тренажере каждый раз думают о своей команде.

Один из авторов флешмоба Уле Фройстад сказал, что эта традиция уходит корнями в далекое прошлое: «Тысячи лет назад викинги убирали паруса, брали весла и гребли на драккаре, чтобы добраться до берега. И делали они это прямо перед битвой, чтобы команда чувствовала себя уверенно в поединке».

Килт и спирт

Впрочем, статус самых заметных болельщиков следует все-таки присвоить не норвежцам, а шотландцам. Их 50-тысячная Tartan Army покорила Бостон. По мнению мэра Мишель Ву, ее «мирное вторжение вывело Бостон в топ городов, принимающих чемпионат мира»: «Невозможно выйти на улицу и не встретить кого-нибудь в килте. Это просто восхитительно». Местные жители мечтали, чтобы гости остались в Бостоне насовсем.

Болельщики сборной Шотландии

Болельщики сборной Шотландии

Фото: Jeff Romance / Reuters

Болельщики сборной Шотландии

Фото: Jeff Romance / Reuters

Чем именно шотландские болельщики очаровали американцев, неплохо объяснил президент бейсбольного «Бостон Ред Сокс» Сэм Кеннеди.

«Они относились к нашему дому как к своему собственному».

Господин Кеннеди под «домом», понятно, имел в виду Fenway Park, который гости превратили из по-американски спокойного стадиона в бушующий, распевая любимые хиты — «Yes Sir, I Can Boogie» и «I’m Gonna Be (500 Miles)». Однако сотни видеороликов в социальных сетях подсказывают, что это утверждение относится и к городу в целом.

Шотландцы оккупировали местные бары — и через пару дней выпили, кажется, все пиво (владельцы заведений хвастались, что его не осталось не только на кранах, но и у поставщиков). Они устраивали шествия с волынками. А еще они познакомили американцев с традицией водружать на головы статуям дорожные конусы — благо статуй в Массачусетсе, колыбели американской революции, полно.

Место пусто не бывает

Еще до финиша группового этапа нынешний чемпионат мира установил рекорд по суммарной посещаемости матчей. Встречи группового этапа посетили 4,6 млн человек. Прежний рекорд — около 3,5 млн зрителей — держался с 1994 года, когда главный футбольный турнир также принимали США.

Болельщики сборной Канады

Болельщики сборной Канады

Фото: Darryl Dyck / The Canadian Press / AP

Болельщики сборной Канады

Фото: Darryl Dyck / The Canadian Press / AP

Не было никаких проблем, по данным FIFA, и со средней заполняемостью стадионов (более 99%). Иначе говоря, не оправдались опасения скептиков, считавших, что заполнить арены будет нереально из-за чрезвычайно высоких цен на билеты и жесткой миграционной политики США.

Но есть одна деталь, которая заставляет смотреть на эти цифры с подозрением.

Данные, публикуемые FIFA, довольно сильно расходятся с визуальными впечатлениями. Ведь телевизионные трансляции неоднократно фиксировали полупустые трибуны американских стадионов. Прежде всего, на тех матчах, где играли не самые статусные сборные — южноафриканская, катарская… В FIFA объясняли, что «данные о посещаемости основаны на подсчете количества отсканированных билетов, а не визуальной оценке», и предположили, что часть болельщиков могли находиться в холлах и вестибюлях.

На воре и бутса горит

Один из фаворитов чемпионата мира сборная Англии по прибытии в США попала в жутко неприятную ситуацию. По дороге из Флориды на тренировочную базу в Миссури из фургона, перевозившего багаж, было украдено имущества примерно на $18 тыс.: бутсы, мяч, вратарские перчатки, тренировочная форма, футболки с автографами, колонка JBL и набор Lego в виде кроссовка Nike Air, подушки-талисманы в виде львов.

Тренировочная база сборной Англии в Канзас-сити, Миссури

Тренировочная база сборной Англии в Канзас-сити, Миссури

Фото: Jamie Squire / Getty Images

Тренировочная база сборной Англии в Канзас-сити, Миссури

Фото: Jamie Squire / Getty Images

Вскоре вещи вернули, а причастных к пропаже нашли. Ими оказались два водителя, 40-летний Мустафа Салик и 35-летний Эрфан Камаль. Оба — афганцы, получившие гражданство США за помощь в борьбе с талибами. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы. Сами господа Салик и Камаль вину отрицают: утверждают, что вещи им предложили забрать себе. А адвокат Эрфана Камаля Николас Бейтс обращает внимание на то, что его клиент — «набожный мусульманин», а потому не мог пойти на такое преступление.

Конфуз с матчем гордости

Еще перед жеребьевкой чемпионата мира было объявлено, что 26 июня на стадионе Lumen Field в Сиэтле пройдет матч, посвященный поддержке ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). На тот момент было неизвестно, какие команды сойдутся в этой встрече. Ими оказались сборные Египта и Ирана, и организация матча быстро превратилась в комедию положений.

Матч группового этапа между сборными Египта и Ирана

Матч группового этапа между сборными Египта и Ирана

Фото: Matthew Childs / Reuters

Матч группового этапа между сборными Египта и Ирана

Фото: Matthew Childs / Reuters

Представители футбольных федераций государств до поры отвечали на вопросы об акции уклончиво.

Незадолго до игры руководства обеих сборных потребовали от FIFA отменить мероприятия, «противоречащие культурным и религиозным ценностям» стран (в Иране за однополые отношения предусмотрена смертная казнь, а в Египте представители ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено) подвергаются уголовному преследованию).

Президент головной футбольной структуры Джанни Инфантино пытался потушить пожар: говорил, что акция в поддержку секс-меньшинств «собственно к матчу не имеет никакого отношения». В FIFA при этом отметили, что не будут препятствовать проносу радужных флагов на стадион: «Чемпионат мира — инклюзивное мероприятие, которое приветствует людей из всех слоев общества».

В итоге обошлось без эксцессов. А после финального свистка, зафиксировавшего ничью (1:1), капитан сборной Ирана Мехди Тареми прокомментировал акцию. «Наша религия этого не принимает, но мы уважаем всех представителей ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). В этом и суть: дело не в нас, мы здесь, чтобы играть в футбол, и мы уважаем всех этих людей»,— заявил нападающий.

Судите, женщина!

Из шести женщин-рефери, получивших приглашения на чемпионат мира в США, Канаде и Мексике, две — главные арбитры. Это американка Тори Пенсо и мексиканка Катя Гарсия. Никому из них не удалось стать первой женщиной, отсудившей матч мирового первенства,— этой чести на катарском турнире 2022 года была удостоена француженка Стефани Фраппар.

Тори Пенсо же стала первой женщиной, отсудившей два матча на одном чемпионате мира.

Начала с матча сборных Чехии и ЮАР, который отработала практически безупречно. Позже выводила на поле команды Германии и Эквадора (в нем VAR «развернул» одно ее решение).

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Тори Пенсо

Тори Пенсо

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Катя Гарсия

Катя Гарсия

Фото: Claudia Greco / Reuters

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Тори Пенсо

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Катя Гарсия

Фото: Claudia Greco / Reuters

Американка, которая во время домашнего чемпионата мира отметит 40-летие, уже несколько сезонов на постоянной основе судит матчи североамериканской Главной футбольной лиги (MLS), где работает ее муж Крис Пенсо. Международное резюме Тори Пенсо включает финал женского чемпионата мира 2023 года и летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Судейство не является единственной работой Тори Пенсо. Она также преподает курс по социальным медиа и спорту в Университет Южной Флориды.

Катарские бюджетники

О том, что посещение чемпионата мира 2026 года недоступно многим — даже американцам, раньше без труда находившим деньги для путешествия на мировое первенство в какую-нибудь далекую страну,— сказано уже очень много. Меньше всего это обстоятельство, видимо, ударило по «болельщикам» сборной Катара. Газета The Telegraph выяснила, что федерация футбола страны купила поддержку, оплатив примерно полутора тысячам человек билеты на футбол, перелеты и номера в отелях.

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Болельщики сборной Катара

Болельщики сборной Катара

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Болельщики сборной Катара

Болельщики сборной Катара

Фото: Stephen Lam / San Francisco Chronicle / AP

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Болельщики сборной Катара

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Болельщики сборной Катара

Фото: Stephen Lam / San Francisco Chronicle / AP

Около тысячи человек сопровождали сборную Катара на протяжении всего группового этапа. Еще пяти сотням человек выдали билеты на заключительный матч группового этапа против боснийцев за сутки до стартового свистка.

Многие из них никогда прежде не были на стадионе и в Штатах «получали помощь в освоении навыков фанатов». Некоторые вообще не имели никакого отношения к эмирату. Был среди опрошенных журналистами The Telegraph и проживающий в штате Вашингтон уроженец Саудовской Аравии, и белый американец.

Арнольд Кабанов

Фотогалерея

Яркие моменты чемпионата мира-2026

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Футболист сборной Южной Африки Сфефело Ситоле и канадец Джонатан Дэвид борются за мяч в 1/32 финала

Футболист сборной Южной Африки Сфефело Ситоле и канадец Джонатан Дэвид борются за мяч в 1/32 финала

Фото: AP / Mark J. Terrill

Француз Ману Коне (слева) борется за мяч с норвежцем Мортеном Торсби в матче на групповом этапе

Француз Ману Коне (слева) борется за мяч с норвежцем Мортеном Торсби в матче на групповом этапе

Фото: AP / Martin Meissner

Французский футболист Усман Дембеле (справа) празднует вместе с Килианом Мбаппе (в центре) и другими товарищами по команде после забитого гола в ворота Норвегии в матче группового этапа

Французский футболист Усман Дембеле (справа) празднует вместе с Килианом Мбаппе (в центре) и другими товарищами по команде после забитого гола в ворота Норвегии в матче группового этапа

Фото: AP / Martin Meissner

Болельщики сборной США в Вашингтоне

Болельщики сборной США в Вашингтоне

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Гол в ворота сборной Турции. Матч со сборной США

Гол в ворота сборной Турции. Матч со сборной США

Фото: Matthew Childs / Reuters

Актриса и певица Пэрис Хилтон с мужем Картером Реумом и детьми перед матчем сборных США и Турции

Актриса и певица Пэрис Хилтон с мужем Картером Реумом и детьми перед матчем сборных США и Турции

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Матч сборных Парагвая и Австралии

Матч сборных Парагвая и Австралии

Фото: David Gonzales / Reuters

Футбольный фанат в костюме Человека-паука болеет за сборную Австралии

Футбольный фанат в костюме Человека-паука болеет за сборную Австралии

Фото: Hollie Adams / Reuters

Игрок сборной Турции Каан Айхан (в центре) празднует гол — третий для своей команды — во время матча группы D против сборной США

Игрок сборной Турции Каан Айхан (в центре) празднует гол — третий для своей команды — во время матча группы D против сборной США

Фото: AP / Mark J. Terrill

Матч группового этапа между командами Южной Кореи и ЮАР в Гвадалахаре

Матч группового этапа между командами Южной Кореи и ЮАР в Гвадалахаре

Фото: AP / Moises Castillo

Певицы Эльянна и Джесси Рейес выступают на церемонии открытия чемпионата мира

Певицы Эльянна и Джесси Рейес выступают на церемонии открытия чемпионата мира

Фото: Claudia Greco / Reuters

Сборная Марокко обыграла команду Гаити со счетом 4:2 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу и вышла в play-off

Сборная Марокко обыграла команду Гаити со счетом 4:2 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу и вышла в play-off

Фото: AP / Mike Stewart

Хорватский футболист Анте Будимир (справа) празднует свой первый гол. За его спиной: Иван Перишич (в центре) и Мартин Батурина

Хорватский футболист Анте Будимир (справа) празднует свой первый гол. За его спиной: Иван Перишич (в центре) и Мартин Батурина

Фото: John E Sokolowski / Reuters

Сборная Швейцарии со счетом 2:1 обыграла команду Канады в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу

Сборная Швейцарии со счетом 2:1 обыграла команду Канады в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу

Фото: AP / Abbie Parr

Сборные Англии и Ганы завершили матч группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 0:0

Сборные Англии и Ганы завершили матч группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 0:0

Фото: AP / Petr David Josek

Колумбийский футболист Даниэль Муньос забивает гол, который позже не засчитают

Колумбийский футболист Даниэль Муньос забивает гол, который позже не засчитают

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Президент ФИФА Джанни Инфантино (второй справа) и госсекретарь США Марко Рубио (справа) на трибунах перед матчем

Президент ФИФА Джанни Инфантино (второй справа) и госсекретарь США Марко Рубио (справа) на трибунах перед матчем

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Хорватская команда празднует 200-й матч за сборную капитана Луки Модрича

Хорватская команда празднует 200-й матч за сборную капитана Луки Модрича

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Болельщики Колумбии перед матчем

Болельщики Колумбии перед матчем

Фото: Raquel Cunha / Reuters

Игроки и тренеры Ганы после матча с Англией. Команды сыграли вничью и заработали по четыре очка. Внутри круга — полузащитник Абдул Фатаву (в центре справа) и вратарь Бенджамин Асаре

Игроки и тренеры Ганы после матча с Англией. Команды сыграли вничью и заработали по четыре очка. Внутри круга — полузащитник Абдул Фатаву (в центре справа) и вратарь Бенджамин Асаре

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Португальский футболист Криштиану Роналду (в центре) борется за мяч с узбекским вратарем Абдувохидом Нематовым (справа)

Португальский футболист Криштиану Роналду (в центре) борется за мяч с узбекским вратарем Абдувохидом Нематовым (справа)

Фото: Phil Noble / Reuters

Болельщики Хорватии у стадиона

Болельщики Хорватии у стадиона

Фото: Kevin Sousa / Reuters

Португалец Криштиану Роналду после того, как забил первый гол на матче

Португалец Криштиану Роналду после того, как забил первый гол на матче

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Фанат сборной Португалии держит баннер с изображением Криштиану Роналду

Фанат сборной Португалии держит баннер с изображением Криштиану Роналду

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Хорватские футболисты Андрей Крамарич и Лука Модрич на тренировке

Хорватские футболисты Андрей Крамарич и Лука Модрич на тренировке

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Аргентинец Лионель Месси радуется второму забитому голу

Аргентинец Лионель Месси радуется второму забитому голу

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Столкновение австрийца Пауля Ваннера (справа) и аргентинца Родриго де Пауля

Столкновение австрийца Пауля Ваннера (справа) и аргентинца Родриго де Пауля

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Команда Кабо-Верде поздравляет полузащитника Кевина Пина (справа) с забитым голом

Команда Кабо-Верде поздравляет полузащитника Кевина Пина (справа) с забитым голом

Фото: Marco Bello / Reuters

Иранский вратарь Алиреза Бейранванд защищает ворота

Иранский вратарь Алиреза Бейранванд защищает ворота

Фото: Jessie Alcheh / Reuters

Болельщик Уругвая раскрасил голову и плечи под флаг страны

Болельщик Уругвая раскрасил голову и плечи под флаг страны

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Бельгийский футболист Натан Нгой получает красную карточку от арбитра Дарио Эрреры

Бельгийский футболист Натан Нгой получает красную карточку от арбитра Дарио Эрреры

Фото: Kirby Lee / Reuters

Японские болельщики с традиционными национальными повязками на лоб

Японские болельщики с традиционными национальными повязками на лоб

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Фанат Эквадора в костюме птицы

Фанат Эквадора в костюме птицы

Фото: Issei Kato / Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам и центральный нападающий Килиан Мбаппе после третьего гола в игре с Сенегалом

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам и центральный нападающий Килиан Мбаппе после третьего гола в игре с Сенегалом

Фото: AP / Adam Hunger

Фанаты Эквадора перед матчем

Фанаты Эквадора перед матчем

Фото: Hannah McKay / Reuters

Болельщики Нидерландов готовятся к игре

Болельщики Нидерландов готовятся к игре

Фото: Joseph Buvid / Reuters

Бразилец Эндрик Фелипе радуется забитому голу, который позже не засчитают

Бразилец Эндрик Фелипе радуется забитому голу, который позже не засчитают

Фото: Mike Segar / Reuters

Фанат Турции перед матчем

Фанат Турции перед матчем

Фото: Carlos Barria / Reuters

Болельщик США празднует победу сборной в матче с Австралией. Игра окончилась со счетом 2:0

Болельщик США празднует победу сборной в матче с Австралией. Игра окончилась со счетом 2:0

Фото: Lee Smith / Reuters

Американские болельщики в костюмах орлов

Американские болельщики в костюмах орлов

Фото: Steven Bisig / Reuters

Футболист из Катара Педро Мигель (справа) и другие игроки сборной радуются голу, который забил нападающий Буалем Хухи

Футболист из Катара Педро Мигель (справа) и другие игроки сборной радуются голу, который забил нападающий Буалем Хухи

Фото: Carlos Barria / Reuters

Мексиканские болельщики на площади Гарибальди в Мехико. Национальная сборная обыграла Южную Корею со счетом 1:0

Мексиканские болельщики на площади Гарибальди в Мехико. Национальная сборная обыграла Южную Корею со счетом 1:0

Фото: Armando Vega / Reuters

Болельщики Марокко с фальшфейерами на стадионе «Бостон Коммон» перед матчем с Шотландией

Болельщики Марокко с фальшфейерами на стадионе «Бостон Коммон» перед матчем с Шотландией

Фото: Brian Snyder / Reuters

Мексиканский болельщик в маске борца реслинга (луча либре)

Мексиканский болельщик в маске борца реслинга (луча либре)

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Фанат сборной Ганы с национальными флагами

Фанат сборной Ганы с национальными флагами

Фото: Kevin Sousa / Reuters

Команда Аргентины празднует второй гол Лионеля Месси

Команда Аргентины празднует второй гол Лионеля Месси

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Болельщики Кюрасао во время матча с Германией. Игра закончилась со счетом 7:1, победила немецкая сборная

Болельщики Кюрасао во время матча с Германией. Игра закончилась со счетом 7:1, победила немецкая сборная

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Татуировки бразильского футболиста Рафиньи

Татуировки бразильского футболиста Рафиньи

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Американские болельщики в Хьюстоне радуются автоголу парагвайской сборной

Американские болельщики в Хьюстоне радуются автоголу парагвайской сборной

Фото: Phil Noble / Reuters

Француз Усман Дембеле (слева) и Килиан Мбаппе поздравляют друг друга с третьим голом в игре против Ирака

Француз Усман Дембеле (слева) и Килиан Мбаппе поздравляют друг друга с третьим голом в игре против Ирака

Фото: AP / Derik Hamilton

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Футболист сборной Южной Африки Сфефело Ситоле и канадец Джонатан Дэвид борются за мяч в 1/32 финала

Фото: AP / Mark J. Terrill

Француз Ману Коне (слева) борется за мяч с норвежцем Мортеном Торсби в матче на групповом этапе

Фото: AP / Martin Meissner

Французский футболист Усман Дембеле (справа) празднует вместе с Килианом Мбаппе (в центре) и другими товарищами по команде после забитого гола в ворота Норвегии в матче группового этапа

Фото: AP / Martin Meissner

Болельщики сборной США в Вашингтоне

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Гол в ворота сборной Турции. Матч со сборной США

Фото: Matthew Childs / Reuters

Актриса и певица Пэрис Хилтон с мужем Картером Реумом и детьми перед матчем сборных США и Турции

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Матч сборных Парагвая и Австралии

Фото: David Gonzales / Reuters

Футбольный фанат в костюме Человека-паука болеет за сборную Австралии

Фото: Hollie Adams / Reuters

Игрок сборной Турции Каан Айхан (в центре) празднует гол — третий для своей команды — во время матча группы D против сборной США

Фото: AP / Mark J. Terrill

Матч группового этапа между командами Южной Кореи и ЮАР в Гвадалахаре

Фото: AP / Moises Castillo

Певицы Эльянна и Джесси Рейес выступают на церемонии открытия чемпионата мира

Фото: Claudia Greco / Reuters

Сборная Марокко обыграла команду Гаити со счетом 4:2 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу и вышла в play-off

Фото: AP / Mike Stewart

Хорватский футболист Анте Будимир (справа) празднует свой первый гол. За его спиной: Иван Перишич (в центре) и Мартин Батурина

Фото: John E Sokolowski / Reuters

Сборная Швейцарии со счетом 2:1 обыграла команду Канады в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу

Фото: AP / Abbie Parr

Сборные Англии и Ганы завершили матч группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 0:0

Фото: AP / Petr David Josek

Колумбийский футболист Даниэль Муньос забивает гол, который позже не засчитают

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Президент ФИФА Джанни Инфантино (второй справа) и госсекретарь США Марко Рубио (справа) на трибунах перед матчем

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Хорватская команда празднует 200-й матч за сборную капитана Луки Модрича

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Болельщики Колумбии перед матчем

Фото: Raquel Cunha / Reuters

Игроки и тренеры Ганы после матча с Англией. Команды сыграли вничью и заработали по четыре очка. Внутри круга — полузащитник Абдул Фатаву (в центре справа) и вратарь Бенджамин Асаре

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Португальский футболист Криштиану Роналду (в центре) борется за мяч с узбекским вратарем Абдувохидом Нематовым (справа)

Фото: Phil Noble / Reuters

Болельщики Хорватии у стадиона

Фото: Kevin Sousa / Reuters

Португалец Криштиану Роналду после того, как забил первый гол на матче

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Фанат сборной Португалии держит баннер с изображением Криштиану Роналду

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Хорватские футболисты Андрей Крамарич и Лука Модрич на тренировке

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Аргентинец Лионель Месси радуется второму забитому голу

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Столкновение австрийца Пауля Ваннера (справа) и аргентинца Родриго де Пауля

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Команда Кабо-Верде поздравляет полузащитника Кевина Пина (справа) с забитым голом

Фото: Marco Bello / Reuters

Иранский вратарь Алиреза Бейранванд защищает ворота

Фото: Jessie Alcheh / Reuters

Болельщик Уругвая раскрасил голову и плечи под флаг страны

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Бельгийский футболист Натан Нгой получает красную карточку от арбитра Дарио Эрреры

Фото: Kirby Lee / Reuters

Японские болельщики с традиционными национальными повязками на лоб

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Фанат Эквадора в костюме птицы

Фото: Issei Kato / Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам и центральный нападающий Килиан Мбаппе после третьего гола в игре с Сенегалом

Фото: AP / Adam Hunger

Фанаты Эквадора перед матчем

Фото: Hannah McKay / Reuters

Болельщики Нидерландов готовятся к игре

Фото: Joseph Buvid / Reuters

Бразилец Эндрик Фелипе радуется забитому голу, который позже не засчитают

Фото: Mike Segar / Reuters

Фанат Турции перед матчем

Фото: Carlos Barria / Reuters

Болельщик США празднует победу сборной в матче с Австралией. Игра окончилась со счетом 2:0

Фото: Lee Smith / Reuters

Американские болельщики в костюмах орлов

Фото: Steven Bisig / Reuters

Футболист из Катара Педро Мигель (справа) и другие игроки сборной радуются голу, который забил нападающий Буалем Хухи

Фото: Carlos Barria / Reuters

Мексиканские болельщики на площади Гарибальди в Мехико. Национальная сборная обыграла Южную Корею со счетом 1:0

Фото: Armando Vega / Reuters

Болельщики Марокко с фальшфейерами на стадионе «Бостон Коммон» перед матчем с Шотландией

Фото: Brian Snyder / Reuters

Мексиканский болельщик в маске борца реслинга (луча либре)

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Фанат сборной Ганы с национальными флагами

Фото: Kevin Sousa / Reuters

Команда Аргентины празднует второй гол Лионеля Месси

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Болельщики Кюрасао во время матча с Германией. Игра закончилась со счетом 7:1, победила немецкая сборная

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Татуировки бразильского футболиста Рафиньи

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Американские болельщики в Хьюстоне радуются автоголу парагвайской сборной

Фото: Phil Noble / Reuters

Француз Усман Дембеле (слева) и Килиан Мбаппе поздравляют друг друга с третьим голом в игре против Ирака

Фото: AP / Derik Hamilton

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