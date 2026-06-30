Групповые ценности

Групповой этап проходящего в США, Канаде и Мексике мирового футбольного первенства, может быть, не поразил интригами, напряженностью борьбы за выход в play-off. Однако он подарил достаточно любопытных спортивных и околоспортивных историй. Об одиннадцати наиболее примечательных — в материале “Ъ”.

Бомбардирские разборки Еще до начала североамериканского турнира казалось очевидным, что рекорд по количеству голов на чемпионатах мира, принадлежавший Мирославу Клозе (16 мячей), не устоит. Пал он в итоге очень быстро. В матче первого тура великий Лионель Месси сделал хет-трик в ворота алжирцев и сравнялся с немецким бомбардиром. А во втором туре он дважды поразил ворота австрийцев — и вырвался вперед. Теперь, после матча с иорданцами, у Месси 19 голов на мировых первенствах. Однако нет сомнений в том, что и рекорд 39-летнего аргентинца долго не проживет. Рубежа в 16 мячей уже достиг 27-летний Килиан Мбаппе, впереди у которого еще много матчей за сборную Франции. Причем Мбаппе демонстрирует редкую по меркам современного футбола продуктивность. Его 16 мячей уместились в 17 матчей чемпионатов мира. Для сравнения: у Клозе — 24 игры, у Месси — 29. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лионель Месси

Фото: Tim Heitman / Reuters Лионель Месси

Фото: Tim Heitman / Reuters Вряд ли найдется равный Лионелю Месси в том, что касается другой, более фрагментированной статистики, подсвечивающей его выдающееся спортивное долголетие. 13 мячей на чемпионатах мира он забил уже после достижения 35-летия. Этим «бомбардирская тема» не исчерпывается. Вполне вероятно, кому-то удастся наконец превзойти еще недавно представлявшееся вечным достижение Жюста Фонтена. Он на ЧМ-1958 настрелял 13 мячей. Правда, необходима оговорка, что это был чемпионат куда более компактный, чем нынешний. В нем приняли участие 16 сборных, среди которых не было «случайных» команд. Завоевавшие бронзу французы сыграли всего шесть встреч; на нынешнем турнире команда может провести до восьми матчей.

Фотогалерея Лучшие бомбардиры чемпионатов мира Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лионель Месси (Аргентина), 18 голов Фото: John Reed / Imagn Images / Reuters Мирослав Клозе (Германия), 16 голов. Играл на чемпионатах мира 2002, 2006, 2010 и 2016 годов Фото: Andrew Medichini / AP Килиан Мбаппе (Франция), 16 голов Фото: Benoit Tessier / Reuters Роналдо (Роналду Луис Назариу ди Лима, Бразилия), 15 голов. Ездил на мировые первенства 1994, 1998, 2002 и 2006 годов. При этом на ЧМ-1994 года ни разу не вышел на поле, просидев на скамейке запасных Фото: Andrew Budd / Reuters Герд Мюллер (Германия), 14 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1970 и 1974 годов Фото: AP Жюстен Фонтен (Франция), 13 голов. Установил свой рекорд всего за один чемпионат мира 1958 года

На фото в центре Фото: STAFF / INTERCONTINENTALE / AFP Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле (Бразилия), 12 голов. Играл на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов Фото: AFP Юрген Клинсман (Германия), 11 голов. Играл на чемпионатах мира 1990, 1994 и 1998 годов Фото: ANDREW WINNING / AFP Шандор Кочиш (Венгрия), 11 голов. Участвовал лишь в одном чемпионате мира 1954 года

На фото в центре Фото: dpa Picture-Alliance / AFP Гжегож Лято (Польша), 10 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1974, 1978 и 1982 годов

На фото слева Фото: / AP / / AP Томас Мюллер (Германия), 10 голов. Выступал на чемпионатах мира 2010, 2014 и 2018 годов. Вошел в состав команды Германии на мировое первенство 2022 года

На фото: в красной форме Фото: Matthias Schrader / AP Теофило Кубильяс (Перу), 10 голов. Участвовал в мировых первенствах 1970, 1978 и 1982 годов

На фото второй справа Фото: AP Гари Линекер (Англия), 10 голов. Выступал на чемпионатах мира 1986 и 1990 годов

На фото справа Фото: STAFF / AFP Габриэль Батистута (Аргентина), 10 голов. Играл на мировых первенствах 1994, 1998 и 2002 годов

На фото справа Фото: VANDERLEI ALMEIDA / AFP Хельмут Ран (Германия), 10 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1954 и 1958 годов

На фото слева Фото: stf / AP Следующая фотография 1 / 15 Лионель Месси (Аргентина), 18 голов Фото: John Reed / Imagn Images / Reuters Мирослав Клозе (Германия), 16 голов. Играл на чемпионатах мира 2002, 2006, 2010 и 2016 годов Фото: Andrew Medichini / AP Килиан Мбаппе (Франция), 16 голов Фото: Benoit Tessier / Reuters Роналдо (Роналду Луис Назариу ди Лима, Бразилия), 15 голов. Ездил на мировые первенства 1994, 1998, 2002 и 2006 годов. При этом на ЧМ-1994 года ни разу не вышел на поле, просидев на скамейке запасных Фото: Andrew Budd / Reuters Герд Мюллер (Германия), 14 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1970 и 1974 годов Фото: AP Жюстен Фонтен (Франция), 13 голов. Установил свой рекорд всего за один чемпионат мира 1958 года

На фото в центре Фото: STAFF / INTERCONTINENTALE / AFP Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле (Бразилия), 12 голов. Играл на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов Фото: AFP Юрген Клинсман (Германия), 11 голов. Играл на чемпионатах мира 1990, 1994 и 1998 годов Фото: ANDREW WINNING / AFP Шандор Кочиш (Венгрия), 11 голов. Участвовал лишь в одном чемпионате мира 1954 года

На фото в центре Фото: dpa Picture-Alliance / AFP Гжегож Лято (Польша), 10 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1974, 1978 и 1982 годов

На фото слева Фото: / AP / / AP Томас Мюллер (Германия), 10 голов. Выступал на чемпионатах мира 2010, 2014 и 2018 годов. Вошел в состав команды Германии на мировое первенство 2022 года

На фото: в красной форме Фото: Matthias Schrader / AP Теофило Кубильяс (Перу), 10 голов. Участвовал в мировых первенствах 1970, 1978 и 1982 годов

На фото второй справа Фото: AP Гари Линекер (Англия), 10 голов. Выступал на чемпионатах мира 1986 и 1990 годов

На фото справа Фото: STAFF / AFP Габриэль Батистута (Аргентина), 10 голов. Играл на мировых первенствах 1994, 1998 и 2002 годов

На фото справа Фото: VANDERLEI ALMEIDA / AFP Хельмут Ран (Германия), 10 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1954 и 1958 годов

На фото слева Фото: stf / AP Смотреть

Пропажа спонсоров В самом начале чемпионата мира «вирусной» стала тема противостояния Международной федерации футбола (FIFA) и брендов. Правилами предусмотрен запрет демонстрации логотипов компаний, которые не являются официальными спонсорами чемпионата мира. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Затянутый брезентом фасад стадиона в Сан-Франциско

Фото: Eloisa Lopez / Reuters Затянутый брезентом фасад стадиона в Сан-Франциско

Фото: Eloisa Lopez / Reuters Избавлялись от эмблем впопыхах. На фасаде стадиона в Сан-Франциско затянули брезентом логотип джинсового гиганта Levi’s. На фудкортах виднелись баночки соусов с заклеенной изолентой надписью Heinz. А футболист сборной Германии Джамал Мусиала был вынужден заклеить эмблему на своих наушниках Beats. «Бушевание цензуры», кажется, дало ущемленным компаниям отличный козырь. Все они воспользовались ситуацией и провели забавные кампании в социальных сетях. А изящнее всех поступили, кажется, в Gillette. Свой торговый знак на фасаде стадиона в Фоксборо он «залил» массой, имитирующей пену для бритья.

Вратарь на 17 миллионов Каждый чемпионат мира дарит как минимум одного неожиданного героя, превращает никому не известного игрока или тренера в фигуру чрезвычайно популярную. На этот раз такой фигурой стал 40-летний Возинья, вратарь впервые квалифицировавшейся на мировое первенство сборной Кабо-Верде. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья

Фото: Annegret Hilse / Reuters Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья

Фото: Annegret Hilse / Reuters Соперниками дебютантов по стартовому матчу были чемпионы Европы испанцы. Команды разошлись миром — 0:0, а Возинья, отразивший семь ударов, среди которых были и очень опасные, стал главным героем встречи. За сутки после игры число подписчиков его Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) взлетело с 50 тыс. до 5,7 млн пользователей. К старту play-off оно перевалило за 17 млн — это лишь чуточку меньше, чем у действующего обладателя «Золотого мяча» Усмана Дембеле. Есть и более трогательная деталь. Мать Возиньи Ана Кандида Эвора, которой виза в США оказалась не по карману, все-таки смогла посетить игру своего сына на чемпионате мира. Ей помогли с оформлением документов после вмешательства лидера демократов в Конгрессе США Хакима Джеффриса. История Возиньи на этом чемпионате мира еще не завершена. Вслед за испанцами скромная команда Кабо-Верде огорчила уругвайцев, сыграв и с ними вничью. Еще одно очко она заработала в матче против сборной Саудовской Аравии. Этого хватило, чтобы выйти в play-off. Оппонент по 1/16 финала — действующие чемпионы мира аргентинцы.

Невыносимая тяжесть пития Главная, пожалуй, история группового этапа связана с одним из наиболее заметных нововведений FIFA — внедрением так называемых гидратационных пауз: в середине каждого из таймов игрокам дается по три минуты на питье. Головная организация объяснила их необходимость высокими температурами и высокой влажностью. На деле прерывают матчи везде — и в регионах, где погодные условия щадящие, и на крытых стадионах, оборудованных инструментами климат-контроля. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Питьевая пауза во время матча 1/16 финала между сборными Канады и ЮАР

Фото: Daniel Cole / Reuters Питьевая пауза во время матча 1/16 финала между сборными Канады и ЮАР

Фото: Daniel Cole / Reuters Подобные перерывы были и раньше, но проводились они на усмотрение судей при экстремальных условиях. Обязательными они стали только на нынешнем чемпионате мира. И обсуждения этого изменения не утихают. По двум причинам. Во-первых, «гидратационные» паузы меняют ход и содержание игры. Оно и понятно: в футболе тренерам всегда было разрешено давать указания своим подопечным с бровки, но собрать всех игроков на разговор (пусть даже короткий) было нереально. Теперь такие консультации легализованы. Наставники этим рычагом активно пользуются: меняют схемы или расположение игроков на поле, указывают на слабые места оппонентов. В результате набралась уйма случаев, когда команда, владевшая инициативой до водопоя, уступает преимущество сопернику во второй половине тайма. Скачки в активности настолько явные, что тренеры, игроки, эксперты и аналитики все чаще, размышляя о феномене, мысленно делят игру на четыре четверти. Во-вторых, распространилось мнение, что «гидратационные» паузы являются прикрытием, позволяющим FIFA еще больше зарабатывать на рекламе. Вещателям коммерческие вставки разрешены в двух форматах: полноценном и split-screen (когда реклама брендов на экране соседствует с трансляцией). При этом «покидать поле» телеканалам запрещено в первые 20 секунд после свистка. Вернуться к показу матча они должны за 30 секунд до возобновления игры.

Норвежские гребцы Любой чемпионат мира — это ведь повод поговорить и о болельщиках с их необычными ритуалами. В центре внимания на этот раз оказались норвежцы. В поддержку национальной команды они проводят акцию под названием Ro! («Греби!»). Суть флешмоба заключается в следующем: заводящий дует в викингский рог, фанаты садятся в ряд и, имитируя греблю на драккарах, синхронно тянут на себя воображаемые весла с возгласом «Ру!». И все это под громкие удары барабана. Фирменное движение болельщики продемонстрировали на трибунах во время матчей группового этапа. А после победы над сенегальцами (3:2) к ним присоединились и футболисты. В барабан бил капитан команды Мартин Эдегор, впереди сидел Эрлинг Холанн — главная звезда норвежской сборной. Фанаты устраивают акцию при любом удобном случае. Соцсети разорвали видео, где болельщики гребут на эскалаторе арены Gillette Stadium в Бостоне, в вагонах метро или на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Сборную, которая впервые с 1998 года принимает участие в чемпионате мира, не забывают поддерживать и на родине. Гребут и дошкольники в детских садах, и члены правительства. А завсегдатаи спортзалов шутят, что при выполнении упражнений на гребном тренажере каждый раз думают о своей команде. Один из авторов флешмоба Уле Фройстад сказал, что эта традиция уходит корнями в далекое прошлое: «Тысячи лет назад викинги убирали паруса, брали весла и гребли на драккаре, чтобы добраться до берега. И делали они это прямо перед битвой, чтобы команда чувствовала себя уверенно в поединке».

Килт и спирт Впрочем, статус самых заметных болельщиков следует все-таки присвоить не норвежцам, а шотландцам. Их 50-тысячная Tartan Army покорила Бостон. По мнению мэра Мишель Ву, ее «мирное вторжение вывело Бостон в топ городов, принимающих чемпионат мира»: «Невозможно выйти на улицу и не встретить кого-нибудь в килте. Это просто восхитительно». Местные жители мечтали, чтобы гости остались в Бостоне насовсем. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болельщики сборной Шотландии

Фото: Jeff Romance / Reuters Болельщики сборной Шотландии

Фото: Jeff Romance / Reuters Чем именно шотландские болельщики очаровали американцев, неплохо объяснил президент бейсбольного «Бостон Ред Сокс» Сэм Кеннеди. «Они относились к нашему дому как к своему собственному». Господин Кеннеди под «домом», понятно, имел в виду Fenway Park, который гости превратили из по-американски спокойного стадиона в бушующий, распевая любимые хиты — «Yes Sir, I Can Boogie» и «I’m Gonna Be (500 Miles)». Однако сотни видеороликов в социальных сетях подсказывают, что это утверждение относится и к городу в целом. Шотландцы оккупировали местные бары — и через пару дней выпили, кажется, все пиво (владельцы заведений хвастались, что его не осталось не только на кранах, но и у поставщиков). Они устраивали шествия с волынками. А еще они познакомили американцев с традицией водружать на головы статуям дорожные конусы — благо статуй в Массачусетсе, колыбели американской революции, полно.

Место пусто не бывает Еще до финиша группового этапа нынешний чемпионат мира установил рекорд по суммарной посещаемости матчей. Встречи группового этапа посетили 4,6 млн человек. Прежний рекорд — около 3,5 млн зрителей — держался с 1994 года, когда главный футбольный турнир также принимали США. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болельщики сборной Канады

Фото: Darryl Dyck / The Canadian Press / AP Болельщики сборной Канады

Фото: Darryl Dyck / The Canadian Press / AP Не было никаких проблем, по данным FIFA, и со средней заполняемостью стадионов (более 99%). Иначе говоря, не оправдались опасения скептиков, считавших, что заполнить арены будет нереально из-за чрезвычайно высоких цен на билеты и жесткой миграционной политики США. Но есть одна деталь, которая заставляет смотреть на эти цифры с подозрением. Данные, публикуемые FIFA, довольно сильно расходятся с визуальными впечатлениями. Ведь телевизионные трансляции неоднократно фиксировали полупустые трибуны американских стадионов. Прежде всего, на тех матчах, где играли не самые статусные сборные — южноафриканская, катарская… В FIFA объясняли, что «данные о посещаемости основаны на подсчете количества отсканированных билетов, а не визуальной оценке», и предположили, что часть болельщиков могли находиться в холлах и вестибюлях.

На воре и бутса горит Один из фаворитов чемпионата мира сборная Англии по прибытии в США попала в жутко неприятную ситуацию. По дороге из Флориды на тренировочную базу в Миссури из фургона, перевозившего багаж, было украдено имущества примерно на $18 тыс.: бутсы, мяч, вратарские перчатки, тренировочная форма, футболки с автографами, колонка JBL и набор Lego в виде кроссовка Nike Air, подушки-талисманы в виде львов. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тренировочная база сборной Англии в Канзас-сити, Миссури

Фото: Jamie Squire / Getty Images Тренировочная база сборной Англии в Канзас-сити, Миссури

Фото: Jamie Squire / Getty Images Вскоре вещи вернули, а причастных к пропаже нашли. Ими оказались два водителя, 40-летний Мустафа Салик и 35-летний Эрфан Камаль. Оба — афганцы, получившие гражданство США за помощь в борьбе с талибами. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы. Сами господа Салик и Камаль вину отрицают: утверждают, что вещи им предложили забрать себе. А адвокат Эрфана Камаля Николас Бейтс обращает внимание на то, что его клиент — «набожный мусульманин», а потому не мог пойти на такое преступление.

Конфуз с матчем гордости Еще перед жеребьевкой чемпионата мира было объявлено, что 26 июня на стадионе Lumen Field в Сиэтле пройдет матч, посвященный поддержке ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). На тот момент было неизвестно, какие команды сойдутся в этой встрече. Ими оказались сборные Египта и Ирана, и организация матча быстро превратилась в комедию положений. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч группового этапа между сборными Египта и Ирана

Фото: Matthew Childs / Reuters Матч группового этапа между сборными Египта и Ирана

Фото: Matthew Childs / Reuters Представители футбольных федераций государств до поры отвечали на вопросы об акции уклончиво. Незадолго до игры руководства обеих сборных потребовали от FIFA отменить мероприятия, «противоречащие культурным и религиозным ценностям» стран (в Иране за однополые отношения предусмотрена смертная казнь, а в Египте представители ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено) подвергаются уголовному преследованию). Президент головной футбольной структуры Джанни Инфантино пытался потушить пожар: говорил, что акция в поддержку секс-меньшинств «собственно к матчу не имеет никакого отношения». В FIFA при этом отметили, что не будут препятствовать проносу радужных флагов на стадион: «Чемпионат мира — инклюзивное мероприятие, которое приветствует людей из всех слоев общества». В итоге обошлось без эксцессов. А после финального свистка, зафиксировавшего ничью (1:1), капитан сборной Ирана Мехди Тареми прокомментировал акцию. «Наша религия этого не принимает, но мы уважаем всех представителей ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). В этом и суть: дело не в нас, мы здесь, чтобы играть в футбол, и мы уважаем всех этих людей»,— заявил нападающий.

Судите, женщина! Из шести женщин-рефери, получивших приглашения на чемпионат мира в США, Канаде и Мексике, две — главные арбитры. Это американка Тори Пенсо и мексиканка Катя Гарсия. Никому из них не удалось стать первой женщиной, отсудившей матч мирового первенства,— этой чести на катарском турнире 2022 года была удостоена француженка Стефани Фраппар. Тори Пенсо же стала первой женщиной, отсудившей два матча на одном чемпионате мира. Начала с матча сборных Чехии и ЮАР, который отработала практически безупречно. Позже выводила на поле команды Германии и Эквадора (в нем VAR «развернул» одно ее решение). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тори Пенсо Фото: Dylan Martinez / Reuters Катя Гарсия Фото: Claudia Greco / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Тори Пенсо Фото: Dylan Martinez / Reuters Катя Гарсия Фото: Claudia Greco / Reuters Американка, которая во время домашнего чемпионата мира отметит 40-летие, уже несколько сезонов на постоянной основе судит матчи североамериканской Главной футбольной лиги (MLS), где работает ее муж Крис Пенсо. Международное резюме Тори Пенсо включает финал женского чемпионата мира 2023 года и летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Судейство не является единственной работой Тори Пенсо. Она также преподает курс по социальным медиа и спорту в Университет Южной Флориды.

Катарские бюджетники О том, что посещение чемпионата мира 2026 года недоступно многим — даже американцам, раньше без труда находившим деньги для путешествия на мировое первенство в какую-нибудь далекую страну,— сказано уже очень много. Меньше всего это обстоятельство, видимо, ударило по «болельщикам» сборной Катара. Газета The Telegraph выяснила, что федерация футбола страны купила поддержку, оплатив примерно полутора тысячам человек билеты на футбол, перелеты и номера в отелях. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Болельщики сборной Катара Фото: Eugene Hoshiko / AP Болельщики сборной Катара Фото: Stephen Lam / San Francisco Chronicle / AP Следующая фотография 1 / 2 Болельщики сборной Катара Фото: Eugene Hoshiko / AP Болельщики сборной Катара Фото: Stephen Lam / San Francisco Chronicle / AP Около тысячи человек сопровождали сборную Катара на протяжении всего группового этапа. Еще пяти сотням человек выдали билеты на заключительный матч группового этапа против боснийцев за сутки до стартового свистка. Многие из них никогда прежде не были на стадионе и в Штатах «получали помощь в освоении навыков фанатов». Некоторые вообще не имели никакого отношения к эмирату. Был среди опрошенных журналистами The Telegraph и проживающий в штате Вашингтон уроженец Саудовской Аравии, и белый американец.

Арнольд Кабанов