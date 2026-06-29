«Аэрофлот» оценил убытки от частых закрытий аэропортов
Убытки от частого введения плана «Ковер» в российских аэропортах при беспилотных атаках не сильно повлияли на финансово-производственные показатели «Аэрофлота» (MOEX: AFLT), сообщил первый замгендиректора по коммерции и финансам группы Андрей Чиханчин.
«Да, эффект от этого материальный, но он далеко не такого масштаба, который может кардинально повлиять на финансово-производственные показатели. Он более сдержанный, чем может показаться на первый взгляд. Наша задача — сделать так, чтобы эффекта на итоговых цифрах 2026 года практически не было»,— сказал господин Чиханчин на брифинге.
Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский во время ПМЭФ сообщал «Ъ», что издержки группы из-за «Ковров» превышают среднеотраслевые значения. В Минтрансе уточняли «Ъ», что в среднем закрытия аэропортов обходятся авиакомпаниям примерно в 1% от общих расходов. Как сообщал «Ъ», с начала года число длительных задержек рейсов в российских аэропортах выросло в среднем в два раза. Количество всех отмен — в 4,3 раза.
Подробнее — в материале «Ъ» «Самолеты заметают под “Ковер”».
Введение плана «Ковер» при угрозе беспилотников стало причиной закрытия аэропортов более чем в десяти российских городах. Эти ограничения значительно влияют на авиаперевозчиков: так, например, московские аэропорты в одну из недель ранее закрывались 52 раза, что привело к задержке более сотни самолетов. Затраты авиакомпаний на техобслуживание уже растут из-за подорожания запчастей, а повышение цен на авиакеросин увеличивает операционные расходы. В целом, по данным на 2025 год, скорректированная чистая прибыль группы «Аэрофлот» по МСФО снизилась почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 24,5 млрд руб.
Временные закрытия аэропортов, хотя и являются материальными, пока не оказывают критического влияния на финансово-производственные показатели «Аэрофлота», по заявлению первого замгендиректора по коммерции и финансам группы Андрея Чиханчина. Однако гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский ранее отмечал, что издержки группы из-за работы плана «Ковер» превышают среднеотраслевые значения. По оценкам Минтранса, в среднем закрытия аэропортов обходятся авиакомпаниям примерно в 1% от общих расходов.
Ранее правительство уже выделяло 10,5 млрд руб. на поддержку закрытых аэропортов на юге и в центре страны. При усугублении ситуации с временными закрытиями московские аэропорты также могут рассчитывать на компенсации из бюджета. При этом аэропорты не могут в одностороннем порядке поднимать тарифы из-за понесенных убытков, поскольку их деятельность регулируется государством.