«Аэрофлот» оценил убытки от частых закрытий аэропортов

Убытки от частого введения плана «Ковер» в российских аэропортах при беспилотных атаках не сильно повлияли на финансово-производственные показатели «Аэрофлота» (MOEX: AFLT), сообщил первый замгендиректора по коммерции и финансам группы Андрей Чиханчин.

«Да, эффект от этого материальный, но он далеко не такого масштаба, который может кардинально повлиять на финансово-производственные показатели. Он более сдержанный, чем может показаться на первый взгляд. Наша задача — сделать так, чтобы эффекта на итоговых цифрах 2026 года практически не было»,— сказал господин Чиханчин на брифинге.

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский во время ПМЭФ сообщал «Ъ», что издержки группы из-за «Ковров» превышают среднеотраслевые значения. В Минтрансе уточняли «Ъ», что в среднем закрытия аэропортов обходятся авиакомпаниям примерно в 1% от общих расходов. Как сообщал «Ъ», с начала года число длительных задержек рейсов в российских аэропортах выросло в среднем в два раза. Количество всех отмен — в 4,3 раза.

Подробнее — в материале «Ъ» «Самолеты заметают под “Ковер”».