По меньшей мере пять человек погибли при стрельбе на севере Германии

В северогерманском городе Штаде в результате стрельбы погибли как минимум пять человек. Полиция задержала двоих, один, предположительно, стрелок, причины задержания второго пока неизвестны, пишет Reuters со ссылкой на представителя силовиков.

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По данным местных СМИ, инцидент произошел в молодежном центре в центре города, в районе улицы Данкерсштрассе. Других подробностей пока не поступало.

Штаде, с населением чуть менее 50 тыс. человек, расположен к западу от Гамбурга.

В некоторых сообщениях СМИ упоминаются несколько подозреваемых, но полиция пока не подтвердила эту информацию.

29 июня в 15:46 мск в материал были внесены изменения. Была добавлена информация о задержании второго подозреваемого.

Екатерина Наумова