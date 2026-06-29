обновлено 15:47
По меньшей мере пять человек погибли при стрельбе на севере Германии
В северогерманском городе Штаде в результате стрельбы погибли как минимум пять человек. Полиция задержала двоих, один, предположительно, стрелок, причины задержания второго пока неизвестны, пишет Reuters со ссылкой на представителя силовиков.
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По данным местных СМИ, инцидент произошел в молодежном центре в центре города, в районе улицы Данкерсштрассе. Других подробностей пока не поступало.
Штаде, с населением чуть менее 50 тыс. человек, расположен к западу от Гамбурга.
В некоторых сообщениях СМИ упоминаются несколько подозреваемых, но полиция пока не подтвердила эту информацию.
29 июня в 15:46 мск в материал были внесены изменения. Была добавлена информация о задержании второго подозреваемого.