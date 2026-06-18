Запаренные конкуренты

«Ъ-Черноземье» стали известны подробности инвестиционного проекта по строительству акватермального комплекса «Боше» в Воронеже за 1,7 млрд руб., представленного накануне губернатору Александру Гусеву. Также, как сообщили «Ъ-Черноземье» участники рынка, у проекта может появиться серьезный конкурент в виде крупнейшего российского сетевого оператора Termoland. Эксперты предупреждают: если комплекс федеральной сети откроется первым, у «Боше» могут возникнуть затруднения со спросом, хотя сам инвестор заявляет, что для города-миллионника наличие двух терм не станет избыточным.

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Председатель совета директоров АО «Боше» Игорь Барщук рассказал «Ъ-Черноземье», что общая площадь планируемого комплекса на Петровской набережной в Воронеже составит 27 тыс. кв. м, из которых 10 тыс. кв. м придется на закрытую отапливаемую часть, а оставшиеся 17 тыс. кв. м — на часть, где разместят открытые отапливаемые бассейны. Инвестиции в проект оцениваются минимум в 1,7 млрд руб., однако господин Барщук допустил возможное увеличение стоимости проекта. Комплекс будет возводиться одним этапом, предусмотрены парковочные места вдоль проспекта и остановки общественного транспорта. Пропускная способность комплекса составит 1 млн посещений в год.

«В закрытой части разместятся несколько бассейнов и около двадцати разных видов бань — хамам, сауна, соляные, травяные, кедровые, с разными температурами и влажностью.

Также будет детская комната. Мы исследовали опыт похожих комплексов и впервые применим зону тишины, где люди смогут отдохнуть и расслабиться в отдельной зоне со спокойной музыкой»,— пояснил господин Барщук.

Проект может стать не единственным акватермальным комплексом, который появится в Воронеже в ближайшее время. Источник на рынке, знакомый с ситуацией, рассказал «Ъ-Черноземье», что сейчас один из крупнейших российских сетевых операторов Termoland ведет переговоры с несколькими торгово-развлекательными центрами Воронежа о размещении в одном из них термального комплекса под своим брендом. О каких именно ТРЦ идет речь, собеседник «Ъ-Черноземье» раскрывать не стал, однако уточнил, что они «должны обладать достаточными площадями".

В ответ на эту информацию господин Барщук заявил «Ъ-Черноземье», что «не видит угрозы» для проекта «Боше»: «Конкуренция — это всегда хорошо, выигрывают потребители. Любой успешный бизнес не боится соседей. Опыт показывает, что термальные объекты успешно работают в городах с населением в разы меньшим, чем Воронеж. Поэтому двух комплексов для миллионника вполне достаточно».

По данным Rusprofile, АО «Боше термы» зарегистрировано в Старом Осколе Белгородской области в 2024 году. Основной вид деятельности — физкультурно-оздоровительная деятельность. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Данные об учредителях не раскрываются. Гендиректор — Оксана Малахова, которая также является учредителем и гендиректором компаний ООО «Индустрия развлечений Барнаул» и ООО «Индустрия развлечений Стерлитамак». Кроме того, госпожа Малахова является гендиректором ООО «Боше фуд». Выручка АО за 2025 год не раскрывается, чистый убыток составил 912 тыс. руб.

«Ъ-Черноземье» направил запрос в Termoland с просьбой прокомментировать планы на воронежском рынке. Гендиректор ООО «УК "Термолэнд"» (по собственным данным, управляет Termoland) Владимир Отекин не ответил на звонок «Ъ-Черноземье».

В марте 2025 года АО «Боше термы» сообщало о планах построить одноименный термальный комплекс в Старом Осколе Белгородской области. Инвестиции в первый этап проекта тогда оценивались не менее чем в 1 млрд руб., предполагалось возведение крытой зоны площадью 10 тыс. кв. м и открытой территории с термальными бассейнами на 7 тыс. кв. м.

Господин Барщук рассказал «Ъ-Черноземье», что этот комплекс будет интегрирован в новый микрорайон Рождественский: «Сейчас ведется проектирование, земельный участок оформлен в собственность компании, получить разрешение на строительство планируется в текущем году».

О возможном строительстве терм на Петровской набережной территории губернатор Александр Гусев уже сообщал в конце 2023 года. Тогда власти рассматривали два проекта: один по франшизе «Городские термы» за 5–6 млрд руб. от ее создателя Юрия Бычкова, другой — минимум за 700 млн руб. от московского девелопера Андрея Козлова. В итоге в 2024 году выбор был сделан в пользу последнего.

Как пояснили «Ъ-Черноземье» в региональном правительстве, впоследствии выбранный «инвестор так и не выполнил взятые на себя обязательства». Связаться с господином Козловым «Ъ-Черноземье» не удалось, имеющиеся в распоряжении редакции номера его телефонов были недоступны.

Созданное для реализации проекта господином Козловым ООО «Физкульт курорт» сейчас является истцом по двум делам, в обоих случаях ответчиком выступает министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области. В первом случае ООО пытается признать недействительным односторонний отказ от договора аренды земельного участка; дело рассматривается в апелляционной инстанции, следующее заседание назначено на 7 июля. По второму делу компания пытается взыскать 2,8 млн руб. убытков за расходы на разработку архитектурной концепции, проектирование и инженерные изыскания. Заседание назначено на 14 июля.

Директор по развитию ООО «Термы» Виталий Курбатов (в 2022 году компания заявляла о строительстве под Воронежем акватермального комплекса за 9 млрд руб.) позитивно оценил заявленный проект «Боше», однако предупредил о возможных рисках, связанных с конкуренцией.

«Получится ли у старооскольских коллег сделать интересный и качественный объект, говорить рано. Нужно изучить более поздние концептуальные предложения: как они увяжут объект с контекстом набережной, насколько смогут использовать близость к воде, правильно ли сделают зонирование, какие материалы будут использовать.

Если Termoland откроется в Воронеже первым, у "Боше" могут быть серьезные проблемы с таким конкурентом.

Termoland — компания с большим опытом, каждый следующий комплекс у них лучше предыдущего. К тому же открытие термального комплекса на территории ТРЦ занимает гораздо меньше времени, чем возведение отдельного объекта»,— пояснил господин Курбатов.

О статусе реализации проекта самого ООО «Термы» господин Курбатов в отсутствие новой информации предпочел пока не говорить.

Партнер аналитической компании NF Group Ольга Широкова отметила, что 2025 год «стал рекордным для рынка термальных комплексов в России» и рынок продолжает активно развиваться за счет региональной экспансии и усиления сетевых операторов. По ее словам, крупнейшим игроком в РФ остается Termoland с 15 работающими комплексами. Совокупно на долю этой компании, а также сетей «Баден-Баден» (пять комплексов), «Городские термы» (три комплекса), «Термы Наутико» (три комплекса) и Green Flow (два комплекса) приходится около 50% всех площадей на рынке. При этом в ближайшие пять лет Termoland планирует открыть еще 15 комплексов в России.

«По нашим данным, в 2025 году в России было открыто 16 новых термальных объектов, общее число действующих комплексов достигло 76, а их площадь составила около 460 тыс. кв. м. Спрос остается устойчивым даже на фоне общего снижения покупательской активности.

Конкуренция в крупных городах постепенно усиливается, что подталкивает инвесторов и операторов к развитию более сложных концепций: гибридных проектов с банными комплексами, спа, спортивной и детской инфраструктурой, а также монотермальных объектов с акцентом на велнес и оздоровительные процедуры»,— резюмировала госпожа Широкова.

С актуальностью заявленного в Воронеже проекта согласен управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев, считающий, что сегмент остается инвестиционно привлекательным «за счет роста внутреннего туризма и сокращения возможностей для выездного туризма».

«В периоды, когда население экономит даже на крупных покупках и повседневных расходах, термальный формат как раз относится к тем нишам, где спрос остается более стабильным, чем, например, в сфере уже упомянутого выездного туризма»,— заключил эксперт.

Ульяна Ларионова