В Югре продлили самые большие в стране выплаты для контрактников до конца лета

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО-Югре) продлили до 31 августа действие самой крупной в России единовременной выплаты для участников специальной военной операции (СВО). Ее размер составляет 4,1 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

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В правительстве добавили, что гарантированный доход военнослужащих по контракту за первый год службы составляет не менее 6,6 млн руб. С учетом федеральных и региональных выплат, льгот и списания кредитных обязательств общий объем поддержки может достигать 18,5 млн руб.

Программа распространяется на граждан, заключивших контракт через военные комиссариаты Югры и окружной пункт отбора, окружной пункт отбора на военную службу по контракту, в том числе в войска беспилотных летательных систем.

Ранее сообщалось, что из всех социальных расходов бюджета ХМАО — Югры 34,5% было потрачено на поддержку участников СВО и их семей.

Полина Бабинцева