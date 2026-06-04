Треть социальных выплат в ХМАО в 2025 году направили на поддержку участников СВО

Из всех социальных расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) 34,5% было потрачено на поддержку участников СВО и их семей, пишет портал Faktologia со ссылкой на выступление главы окружного депфина Веры Дюдиной на профильной комиссии региональной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

В общей сложности на социальную политику из бюджета потратили 108,6 млрд руб., что на 13% больше показателей прошлого года. Из них 33 млрд руб. было потрачено на поддержку участников СВО и их семей.

В 2025 году такими мерами поддержки были охвачены 54 тыс. жителей округа. На поддержку семей с детьми было потрачено 26% расходов на социальную поддержку граждан.

На заседании думы Вера Дюдина сообщила, что дефицит бюджета региона за 2025 год составил 71 млрд руб., увеличившись на 11 млрд руб. к плановым показателям. Для восполнения дефицита бюджета правительство использовало бюджетные кредиты, выпустило облигации на 10 млрд руб. и воспользовалось займами коммерческих организаций на общую сумму 37 млрд руб.

Анна Капустина